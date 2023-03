La segregació escolar a Sabadell baixa, però segueix a la zona vermella

A les notes hi diria: “progressa adequadament, però ha de continuar treballant”. La segregació escolar a Sabadell, que fa referència a la desigual distribució de l’alumnat vulnerable i el no vulnerable en els diferents centres d’una xarxa educativa, ha disminuït lleugerament en els darrers deu anys. Mentre que al curs 2013/2014 la segregació era d’un 57% a primària i un 41% a secundària, a l’actual curs 2022/2023 ha caigut fins al 39% a primària i al 32% a secundària, segons xifres a Sabadell extretes del Departament d’Educació. I com hem d’interpretar aquestes xifres? Es tracta del percentatge d’estudiants vulnerables de Sabadell que haurien de canviar de centre educatiu perquè tots els centres del municipi tinguessin la mateixa composició social; i en cap cas fa referència a l’alumnat en situacions desfavorides que hi ha en total al municipi. Que la majoria d’alumnes vulnerables d’un nucli urbà s’acumulin en uns centres determinats és el símptoma principal d’un nivell de segregació escolar elevat.

Segons alerta la Fundació Bofill, un municipi té una segregació escolar considerada alta si la seva dissimilitud està per sobre de 30% a primària i de 20% a secundària. Uns índexs que situen Sabadell encara dins la zona vermella, malgrat la millora.

L’Escola Samuntada de Sabadell, un cas d’èxit

“El quart any vam detectar que noves famílies s’interessaven per l’escola, el cinquè vam omplir les matriculacions i el sisè vam notar finalment que havíem fet un canvi de 360 graus”. El cas de l’Escola Samuntada, al barri de la Creu Alta, és l’exemple ideal que constata que la segregació escolar es pot combatre. La directora del centre, Patricia Rey, narra com “unes noves i millorades pràctiques pedagògiques, la formació que va rebre el professorat i el fet d’obrir-se al barri” van capgirar el centre educatiu, que va passar de ser una escola segregada i estigmatitzada a tenir llista d’espera i una composició social més equilibrada. “Som a la Creu Alta, però ens separa la Gran Via i els veïns no ens consideraven del barri”, sosté Rey, que afegeix que “fa 10 anys l’escola només comptava amb dos o tres alumnes que visquessin al barri”. Tota la resta d’estudiants, diu, venien de Can Puiggener, Torre-romeu o el Poblenou.

“Des del nou equip directiu sabíem que volíem canviar, per treure’ns l’etiqueta i generar interès i confiança també a les famílies del barri”. El centre va acollir-se al programa ‘Magnet’, que aleshores articulava la Fundació Bofill, que va proporcionar una formació al claustre de tres anys i l’acompanyament d’una assessora. “En el nostre cas vam rebre l’ajuda del Museu Català de Paleontologia”, apunta Rey, ja que una de les possibilitats que els va brindar el programa era l’acompanyament d’una institució de la ciutat.

L’escola va aconseguir tenir una proporció d’alumnes vulnerables i no vulnerables equilibrada. L’efecte company’ es produeix quan un alumne vulnerable es beneficia d’estar rodejat d’estudiants diversos.