Carol Carmona assegura que l’OAR Gràcia no caurà en la relaxació

Després de la festa, toca tornar a la realitat de la competició. L’OAR Gràcia femení va segellar a la pista de La Roca la classificació per l’eliminatòria d’accés a les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or i ara afronta les dues últimes jornades de la lliga regular encara amb opcions de lluitar pel primer lloc del grup.

L’entrenadora gracienca, Carol Carmona, no creu que les seves jugadores baixin el nivell de concentració. “Teníem moltes ganes d’assolir al més aviat possible el primer objectiu de la temporada i ja està fet. Ens va costar moltíssim, però l’equip va remuntar i també vam tenir un xic de sort al final. Però no ens aturarem aquí”, avisa. De fet, l’OAR es troba a un punt del Mislata valencià i encara podria ser primer, un factor important en el sorteig de l’eliminàtoria. “Està difícil pel calendari que li queda al Mislata, però a vegades els nervis poden influir i si té una punxada, l’hem d’aprofitar”.

El conjunt verd-i-blanc ha guanyat els dos partits al líder, una circumstància que pot generar més respecte al seu rival en el doble duel de classificació per les fases: “És una demostració del nostre potencial i el que podem aconseguir, però també és cert que hem punxat davant equips teòricament inferiors. Per això és clau mantenir la màxima concentració en tots els partits. A vegades tenim algun lapsus que hem pogut corregir per la nostra qualitat, però no sempre pot sortir bé”, adverteix.

El sorteig de l’eliminatòria es farà el dilluns 17 d’abril, una vegada hagi acabat la lliga domèstica. Si l’OAR acaba segon, jugarà contra un primer. La Carol admet que “ja hem començat a visualitzar vídeos i partits dels possibles rivals que ens podrien tocar perquè tindrem molt pocs dies per preparar el partit d’anada previst pel següent dissabte dia 22″. En l’actual escenari, jugaria l’anada a casa i la tornada a fora. “Aquest és el segon gran objectiu de la temporada”, subratlla.

Seria la cirereta a una gran temporada i tot apunta que la Carol ho farà havent signat la renovació. “Estic molt contenta de la feina feta en aquest projecte de tres anys i ara totes les energies estan dipositades en poder accedir a les fases d’ascens. La il·lusió i motivació de les jugadores i el club és màxima”, explica. De moment, aquest dissabte (19 h) s’enfronten al Benidorm, un equip de la zona baixa que no hauria de crear massa problemes. Una bona ocasió perquè l’afició faci un primer reconeixement al conjunt gracienc, que no tornarà a jugar a casa fins al decisiu duel d’anada de l’eliminatòria.

Derbi masculí

Més complicat, per no dir gairebé impossible, ho té l’OAR Gràcia masculí per classificar-se pel play-off i repetir l’experiència de l’any passat. El principal hàndicap és que no depèn d’ell mateix. Deixant el líder Granollers al marge, té per davant a Sant Cugat (38 punts) i La Roca (37) en la lluita per la segona plaça de privilegi. Amb 35 punts, l’equip de Pere Ayats hauria de guanyar els cinc partits que li falten -un a la pista d’un rival directe com La Roca- i esperar una o dues punxades del conjunt santcugatenc, amb el calendari força assequible a priori.

Aquest dissabte (17 h) l’OAR afronta el derbi vallesà contra un H. Terrassa en zona perillosa, recordant que ja li va costar moltíssim guanyar a la pista egarenca a la primera volta. Els graciencs estan obligats a no fallar i esperar alguna carambola, molt difícil aquesta jornada. El Sant Cugat rep al Mataró i La Roca juga a la pista del Sant Martí, rivals teòricament molt inferiors. Caldrà esperar.