El jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, encarregat de la investigació del crim d’Helena Jubany, ha informat aquest dijous que les proves d’ADN analitzades al cos de la víctima no coincideixen amb Santi Laiglesia, nou investigat en el cas. Segons l’examen dut a terme per l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, no s’ha trobat coincidència amb les mostres genètiques de Laiglesia al cos de Jubany.

L’auto, però, remarca que està pendent de conèixer els resultats de la comparativa amb mostres genètiques de la roba, tal com es va practicar a l’únic inculpat que hi ha a la causa, Xavier Jiménez, fa uns mesos.

Laiglesia, novament investigat

El jutjat de primera instància 2 de Sabadell va ordenar el passat mes de febrer tornar a investigar Laiglesia, que va ser el primer sospitós del crim l’any 2001. Alhora, ordenava prendre mostres d’ADN per comparar-les amb les que es van trobar al cos de la víctima i que no coincideixen amb el també investigat Xavier Jiménez.

La reobertura de les actuacions es va acordar un cop rebuts els resultats de l’Institut Nacional de Toxicologia amb les comparatives d’ADN sol·licitades pel jutjat anteriorment, que mostraven que no hi havia coincidència entre Jiménez i la víctima.

Jiménez, l’altre investigat

El novembre del 2022, el jutge ja va comunicar a les parts que no hi havia coincidència entre les mostres anteriorment analitzades de Jiménez, però que sí que es podia confirmar que eren d’un home. A més, les mostres de l’hisop vaginal van donar un resultat parcial, sense que s’haguessin comparat amb cap altra mostra.

Tot i quedar demostrat que no hi ha restes genètiques de Xavi Jiménez a la roba de la víctima, sí que hi ha indicis que fan que es mantingui a la causa. El passat mes de gener es van obtenir els resultats de les diligències pericials sobre els anònims que la jove havia rebut abans de morir, i l’anàlisi lingüística refermaria que Jiménez hauria participat en l’elaboració dels redactats.

“Hi ha indicis suficients de coincidència documental tant pel que fa al contingut com als trets lingüístics per considerar la seva participació en l’elaboració dels anònims”, detallava el jutge en la interlocutòria. De la mateixa manera, la secció tercera de l’Audiència de Barcelona va desestimar, també el gener, els tres recursos que la defensa de Jiménez va presentar contra l’obertura de la causa contra ell.

Helena Jubany va aparèixer morta en un pati de llums del carrer de Calvet d’Estrella, a l’Eixample sabadellenc, el 2 de desembre del 2001.