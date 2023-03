Les notícies més destacades d’aquest divendres 31 de març a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb la mirada posada en diverses cites imprescindibles a Sabadell. La primera arriba aquest divendres a la tarda, a la Finetwork.

Les quatre final four de la Champions League que s’han disputat fins al dia d’avui a la Finetwork Aquàtics de Can Llong les ha guanyat l’Astralpool Club Natació Sabadell. A partir d’aquest divendres, l’entitat sabadellenca disputarà la seva desena final a quatre en les darrere dotze edicions, on intentarà seguir el camí dels quatre precedents i poder aixecar la sisena Copa d’Europa.

No saps què fer per aprofitar el cap de setmana a Sabadell? Us deixem propostes culturals i d’oci perquè gaudiu de la ciutat en família, parella, amics o sols. Aquestes són les opcions per a divendres, dissabte i diumenge, del 31 de març al 2 d’abril.

Transformació digital de Transports Urbans de Sabadell (TUS). L’Ajuntament de Sabadell i TUS han impulsat la renovació digital de TUS i els autobusos de Sabadell i s’hi han instal·lat 136 nous panells informatius a les parades i dues pantalles a l’interior dels autobusos per tenir informació a temps real de la ubicació dels vehicles.

Josep Rull (1968) va ser conseller de Territori i Sostenibilitat entre els anys 2016 i 2017, just els dies més convulsos del Procés. Va passar més de tres anys a la presó per l’1-O i ara, en llibertat, participa en la precampanya de les municipals de Junts. Dilluns passat va fer parada a Sabadell, ciutat que coneix bé.

El jutjat d’instrucció número 2 de Sabadell, encarregat de la investigació del crim d’Helena Jubany, ha informat aquest dijous que les proves d’ADN analitzades al cos de la víctima no coincideixen amb Santi Laiglesia, nou investigat en el cas. Segons l’examen dut a terme per l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTOX), no s’ha trobat coincidència amb les mostres genètiques de Laiglesia al cos de Jubany.