L’Astralpool engrandeix la llegenda a Europa

L’Astralpool Club Natació Sabadell s’ha proclamat campió de la Champions League per sisena vegada en la seva història després de superar el CN Mataró per 9 a 8. Amb aquest nou títol continental, l’equip de David Palma engrandeix una mica més un palmarès inigualable en el waterpolo europeu.

Era el setè cara a cara entre sabadellenques i mataronines aquesta temporada. Ambdós equips arribaven a la cita de Can Llong amb tres victòries cada un, i en joc hi havia alguna cosa més que la sisena copa d’Europa o la primera per a les maresmenques. Per mantenir el regnat calia ser molt més sòlides en defensa que a les semifinals davant l’Orizzonte de Catània, i l’Astralpool no ha fallat.

L’inici ha estat trepidant, i on les mataronines han estat les primeres a obrir la llauna amb un gol d’Anni Espar. Del possible 2 a 0, amb una gran intervenció de Laura Ester a xut d’Anna Gual, les pentacampiones han respost ràpidament amb un gran gol de la nord americana Maggie Steffens. A continuació, tot i les diverses exclusions per a un equip i l’altre, Elena Sánchez i Laura Ester han estat les grans protagonistes en un quart que ha acabat amb empat a 1. En el segon període, les aigues de la Finetwork Aquàtics només conduïen a la porteria mataronina, on les dianes de les sabadellenques Mati Ortiz, Judith Forca, en dues ocasions, i la neerlandesa Sabrina van der Sloot, han permès arribar a l’equador amb tres gols de renda (2-5).

A la represa del descans llarg, sabadellenques i mataronines s’han donat una petita treva (2-2), abans del definitiu assalt. Per part sabadellenca, Judith Forca i Nona Pérez han posat el segell golejador, mentre que part mataronina, Simone van de Kraats i Clara Cambray han trobat el camí del gol (5-7).

Res podia fer pensar que el Club veuria perillar la sisena, però el CN Mataró ha posat l’ai al cor als aficionats de Can Llong en situar-se a només un gol en dues ocasions, però l’aparició de Laura Ester, estel·lar durant els trenta-dos minuts, ha permès a l’Astralpool aixecar la sisena copa d’Europa.