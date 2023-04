El Sabadell rescata un punt d’or i frega el premi gros a Zubieta (1-1)

Punt valuós. El Sabadell ha sortit indemne de Zubieta en un partit que tenia gairebé perdut i que ha pogut guanyar en la recta final. Amb una nova demostració de consistència defensiva, els arlequinats han mantingut a ratlla el potent filial de la Real i s’han sobreposat a una errada en l’1-0 per igualar, de nou gràcies a un gran gol de Cristian Herrera. En una jornada poc propicia, manté els dos punts de marge sobre la zona de descens.

L’absència, per raons tècniques, de Pau Víctor a l’onze ha estat la gran sorpresa a l’onze inicial de Mki Lladó. El tècnic ha apostat pel trident Cristian-Moha-Alberto Fernández, sense un ‘9’ fix i més mobilitat per intentar sorprendre el contracop.

La Real B ha exercit, des del primer minut, una fortíssima pressió, gairebé asfixiant, des de dalt. Un ritme frenètic. Al Sabadell li ha tocat patir. Deia el tècnic arlequinat que la clau seria la consistència defensiva i aquest ha estat el gran argument per mantenir a ratlla un filial que ha dominat de manera aclaparadora. Una possessió, però, que no li ha servit per generar situacions de perill. De fet, Ortolá només s’ha vist compromès a la mitja hora de joc en una doble oportunitat txuri urdin.

El conjunt arlequinat no només s’ha convertit en una roca impenetrable sinó que ha buscat l’oportunitat amb pilota. L’ha tingut especialment Cristian Herrera amb un potent xut que Unai Marrero ha rebutjat amb moltes dificultats. Abans ho havien provat Keita i Álex Gualda. El Sabadell ha confirmat la seva solidesa defensiva a la primera meitat.

Errada i reacció

En canvi, la segona ha començat amb una monumental errada individual de Juanmi Carrión que ha aprofitat Gabilondo per avançar la Real. El partit es posava molt complicat. Era un escenari ideal per la Real, amb espais per aplicar la seva arma preferida: el contracop. Ràpidament, ha reaccionat Miki Lladó fent entrar Pau Víctor. També tindria protagonisme Vladys. El partit ha canviat de guió: pas enrere del filial i endavant del Sabadell.

No es pot parlar de grans ocasions, però la insistència arlequinada ha tingut recompensa amb el gol de Cristian Herrera amb una nova genialitat: gran maniobra dins de l’àrea i xut inapel·lable a la xarxa per celebrar el seu sisè gol. L’1-1 ha descentrat a la Real B, que s’ha quedat en inferioritat per l’expulsió d’Urko de Zárate. Els últims minuts han estat un setge arlequinat amb una acció molt polèmica per unes mans d’Arambarri que podia ser penal. L’àrbitre ha interpretat que tenia el braç estès sobre la gespa. Al Sabadell se li continua negant la pena màxima. Ha fregat el premi gros i ara continua dos punts per sobre de la zona de descens abans del doble duel consecutiu a la Nova Creu Alta davant Nàstic i Castellón.

FITXA TÈCNICA

Real Sociedad B: Unai Marrero; Gabilondo, Arambarri, Cantero, Jonathan Gómez (Dani Garrido, m. 80), Olasagasti (Zoilo, m. 80), Maguna (Peru Rodríguez, m. 80), Kortajerena, Martón, Pablo Marín (Teijeira, m. 71), Ander Martín (Urko G. de Zárate, m. 59).

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta, César Morgado, Juanmi Carrión (Adán Gurdiel, m. 68), Armando Corbalán (Joanet, m. 86), David Astals, Álex Gualda, Moha Keita (Pau Víctor, m. 54), Cristian Herrera i Alberto Fernández (Vladys, m. 68).

Àrbitre: Antonio Monter Solans (Comitè Aragonès). Grogues: Maguna, Arambaru, Olasagasti, Cristian Herrera. Vermella: Urko G. de Zárate (doble amonestació, m. 84).

Gols: 1-0, minut 47: Gabilondo; 1-1, minut 79: Cristian Herrera.

Incidències: 600 espectadors a la Ciutat Esportiva de Zubieta, amb la presència d’un grup de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO