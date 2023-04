L’OAR Gràcia s’emporta el derbi vallesà amb ofici (28-25)

El Gràcia es va endur el derbi vallesà, però, com va passar al partit de la primera volta, a còpia de treballar de valent per acabar superant la resistència del rival. El partit es va jugar a molta velocitat en les possessions. El Terrassa la va imposar i el Gràcia s’hi va empeltar tot i que en va pagar les conseqüències perquè segurament, a la primera part, va batre el rècord de pèrdues aquesta temporada.

A més, es va trobar amb el bon plantejament defensiu dels egarencs (intensitat, col·laboració i vigilància al pivot Guillem Correro) i així, incòmode i imprecís en les accions d’atac, no va obtenir el rendiment necessari per obrir marge, al contrari, va veure com el marcador li girava l’esquena amb el 7-11 que provocà el temps mort de Pere Ayats al minut 21. L’entrada en joc de Dani Peiró, autor de 4 gols fins al descans, va donar aire als graciencs. No van atrapar el Terrassa però sí suavitzar la diferència desfavorable (12-14).

Un 4-0 clau

A la segona part el conjunt verd-i-blanc va oferir imatge de més serenor. Sense renunciar a la rapidesa i sense l’acumulació d’errades anteriors, d’entrada va capgirar el marcador amb el parcial 7-3 (19-17), que tornà a la igualtat amb la reacció del Terrassa (21-21, minut 15). Tanmateix, la rèplica del Gràcia va ser immediata i contundent: el parcial 4-0 el va posar per davant ja per sempre (25-21). Al darrer tram el Terrassa va fer defensa individual per apurar les opcions, però el Gràcia se’n va sortir amb ofici i va arribar al final sense patiment.

La jornada ens deixa la classificació matemàtica del Granollers com a primer de grup i la sorpresa de l’ensopegada de La Roca al pavelló del Poble Nou. El Gràcia se n’aprofita i se situa tercer, a l’expectativa, però amb els mateixos punts que el conjunt roquerol. Sant Cugat no va fallar contra Mataró i, 3 punts per sobre, ho té tot de cara per acompanyar el Granollers a la fase d’ascens.