L’OAR Gràcia Sabadell fa oficial la renovació dels tècnics dels equips sèniors

Continuïtat i estabilitat. Aquesta és la imatge que ha volgut donar l’OAR Gràcia Sabadell fent oficial la renovació, per un any més, dels dos tècnics dels primers equips sèniors, Pere Ayats (masculí) i Carol Carmona (femení) abans d’acabar l’actual temporada. Així ho han explicat el director esportiu, Miquel Benítez, i el president Salvador Gomis, en un acte celebrat al pavelló municipal del carrer de Boccaccio.

Benítez ha parlat de “consolidar el projecte” en ambdós casos. “Pere Ayats ja va començar com a segon de Cesc Borrell i estava previst fer el pas a final de temporada, però tot es va haver d’avançar per qüestions personals del Cesc, a qui hem d’agrair la feina feta. Estem molt satisfets i orgullosos de tenir tècnics d’aquesta vàlua, com el Pere i la Carol. És bon senyal que el director esportiu tingui d’intervenir poc, això vol dir que les coses funcionen”, ha explicat.

En la mateixa línia s’ha expressat el responsable de l’àrea esportiva, Josep Abad: “Estem encantats de la feina feta dels dos equips. Un ja ha assolit les fases d’ascens i l’altra encara manté opcions. Està més difícil, però no deixarem d’intentar-ho. És un plaer comptar amb aquests tècnics que no només són professionals i exigents sinó que també miren cap a la base i treballen per mantenir la motivació de la pedrera”.

Els protagonistes també estaven força satisfets. Pere Ayats ha reconegut que “la idea era fer una transició durant la temporada, però tot ha arribat abans d’hora. Encara em faltaven certs ítems per gestionar un primer equip, però els jugadors m’ho han passat molt fàcil. La connexió amb els capitans i els més veterans ha estat important i també he parlat molt amb el director esportiu i el Cesc. Estic satisfet de la temporada, però ens han penalitzat les lesions en aquest tram final del campionat”.

És conscient que el fet de no dependre d’ells és un hàndicap: “el Sant Cugat juga contra dos rivals que també s’enfrontaran a nosaltres i estarem a l’expectativa. Almenys volem mantenir les opcions fins a l’última jornada”. De cara al futur, reconeix que “haurem de valorar el que passi amb determinats jugadors i treballar per reforçar algunes posicions, sense deixar de mirar a la base. Tenim un potencial que cal aprofitar”.

Carol Carmona ja suma tres anys d’experiència en l’equip femení i aquesta temporada ha assolit el primer objectiu de disputar l’eliminatòria que dóna accés a les fases d’ascens. “Sabíem el que tocava fer des del principi. Van arribar jugadores amb experiència i ambició i hem pogut fer un gran bloc tot i canviar gairebé el cinquanta per cent de la plantilla. Els resultats han estat fantàstics i penso que sempre tenim marge de millora en el joc i altres aspectes. Tenim assegurat el primer premi, però no ens aturem i volem aspirar a l’ascens a la Divisió d’Or encara que sabem que ens trobarem rivals molt durs i difícils”.

Ascens esportiu i… als despatxos?

En cas d’assolir l’ascens a la pista, serà després factible als despatxos pel factor econòmic? Una incògnita que el president Salvador Gomis va respondre amb condicionants: “M’ho vas preguntar l’any passat amb el masculí i ara torno a dir el mateix: no és senzill demanar diners a Administracions i espònsors. Podríem assumir un augment de 30.000 euros per exemple, però el nostre pressupost gairebé s’incrementaria en 100.000 o 120.000 euros i caldrà tenir ajudes externes importants. No és una aventura d’una temporada sinó que cal pensar sempre en el futur. Ho parlarem amb l’entrenadora i les jugadores i nosaltres ja ens hem posat a treballar per trobar finançament en cas de produir-se l’ascens”.

Gomis també ha volgut destacar la imatge de “continuïtat” que ha donat l’OAR amb la renovació dels principals responsables tècnics. “De fet, és la imatge que volem transmetre a la canalla del nostre club. L’objectiu sempre és cuidar la pedrera sense renunciar a objectius ambiciosos i mirar cap amunt. Cal trobar l’equilibri: confiar en la gent de casa i incorporar jugadors i jugadores que s’adaptin a la nostra filosofia de club”.