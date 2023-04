Les notícies més destacades d’aquest dimarts 4 d’abril a Sabadell

Els equipaments i infraestructures de Sabadell marquen l’actualitat en les últimes hores. Fem un repàs de les informacions més rellevants a la ciutat.

L’hospital Parc Taulí tindrà una nova nau logística a Sabadell. Estarà ubicada a la carretera de Bellaterra, 36 (Sant Pau de Riu-sec), just a sobre del Cercle Sabadellès. Suposarà una inversió de 20 milions d’euros per part del Departament de Salut i la previsió és que les obres acabin el juny del 2024, segons ha pogut saber el Diari.

L’Ajuntament de Sabadell es prepara per llogar 6,5 hectàrees de terrenys municipals perquè s’hi instal·lin noves indústries. El Govern municipal preveu crear arrendaments per a un conjunt de solars disponibles a Sant Pau de Riu-sec, Can Roqueta i a Can Gambús per atraure inversió privada. El moviment té dos objectius: permetre l’arribada de cinquanta noves empreses i, de pas, ingressar 1,2 milions d’euros anuals.

Sabadell aprovarà de forma inicial l’Ordenança de civisme i convivència al ple d’abril. El nou marc normatiu permetrà perseguir l’incivisme i el vandalisme i sancionar-ho a cop de talonari. “Ens feia falta per actuar de forma més àgil i contundent”, ha assegurat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

Sis gols en 9 partits. Amb el nou golàs a Zubieta que va significar un valuós empat, Cristian Herrera s’ha convertit en el pitxitxi arlequinat superant a Pau Víctor. El de Santa Coloma de Farners trenca la teoria dels fitxatges dubtosos dels mercats d’hivern -va arribar procedent de l’Intercity- i està en disposició d’esmicolar el rècord golejador de l’andalús Rodolfo Orife de l’any 2003.

El servei d’autobusos interurbans de Sarbus i la Vallesana, que connecten Sabadell amb bona part dels municipis de la comarca i altres punts com Barcelona a través de les seves línies, s’aturarà si res no canvia la setmaan vinent. Els comitès d’empresa de les companyies han rebutjat la proposta de la direcció per ajornar una setmana la vaga que han convocat pels pròxims dies 11 i 13 d’abril. En cas de no arribar a un acord, les aturades estan previstes en els successius dimarts i dijous de manera indefinida.