“A Sabadell s’hi ha de viure i també treballar”. Amb aquesta premissa, l’Ajuntament de Sabadell es prepara per cedir 6,5 hectàrees de terrenys municipals perquè s’hi instal·lin noves indústries. El Govern municipal preveu posar a lloguer tot un conjunt de solars disponibles a Sant Pau de Riu-sec, Can Roqueta i a Can Gambús perquè atraure inversió privada. El moviment té dos objectius: permetre l’arribada de cinquanta noves empreses i, de pas, ingressar 1,2 milions d’euros anuals. Aquests diners serviran per ampliar el pressupost de l’Ajuntament.

El 18% dels polígons industrials de Sabadell estan buits. Des de fa anys, els sectors econòmics de la ciutat han criticat la falta d’iniciativa i la burocràcia de l’Ajuntament que impedia l’arribada de noves empreses. L’alcaldessa, Marta Farrés, considera que és el moment de demostrar que Sabadell “no és una ciutat dormitori”. “No és un eslògan, aquesta mesura tindrà una traslació: volem que el sector privat creï riquesa i ocupació, i el que ha de fer l’Ajuntament és facilitar-ho”.

Els terrenys no estaran disponibles immediatament. El ple municipal de l’abril –que se celebrà aquest dimarts– traurà un primer paquet de solars industrial a concurs públic. Després, vindrà el segon i últim paquet, i a finals d’any s’espera que els terrenys estiguin assignats. Segons els càlculs municipals, un cop s’hagin adjudicat els terrenys i instal·lat les empreses, la superfície industrial de la ciutat creixerà un 13,3%. “És un moviment que no s’havia fet mai a la ciutat”, ha destacat Farrés.

On es podran instal·lar les indústries?

Les empreses es podran instal·lar en solars de tres polígons industrials de la ciutat: la majoria del terreny disponible es troba a Sant Pau de Riu-sec (4,4 hectàrees disponibles), seguit de Can Roqueta (1,3) i de Can Gambús, a l’alçada de la carretera de Terrassa (0,9). En el següent mapa interactiu hi ha els nous espais disponibles, per fases. La fase 1 surt en groc; i la 2, en blau:

Qui hi podrà anar i per quant temps?

La nova indústria no serà convencional. En el plec de condicions s’estableixen límits mediambientals i, per escrit, es defineix que es tindrà en compte les empreses centrades en la innovació i la tecnologia, així com la integració de les empreses a la ciutat i la creació de llocs de treball per als veïns. “Nacionalisme sabadellenc”, segons Farrés.

Tant a Sant Pau de Riu-sec com a Can Roqueta s’hi podran encabir indústries punteres, així com tallers i empreses que facin productes artesanals, magatzems i serveis tècnics i mediambientals, segons la definició realitzada pel Departament d’Urbanisme.

El període de concessió serà de 40 anys, el màxim que permet la llei, i serà un model similar al que es pretén amb el SurfCity. Es llogaran els terrenys a les empreses a canvi d’un cànon anual. L’Ajuntament rebrà 1,2 milions d’euros anuals –uns 48 milions d’euros en tot el període, sense tenir en compte la inflació futura–. Aquests diners aniran als pressupostos per “despesa corrent”, segons el consistori.

A més: crítiques a ERC i a la Crida

L’alcaldessa ha enviat un missatge polític en la presentació del concurs públic de terrenys industrials, una clara al·lusió al Govern municipal anterior (2015-2019). És a dir, dedicat a ERC, Crida i comuns. Farrés s’ha remès a les dades: ha destacat que, “tot i la Covid i la guerra d’Ucraïna”, l’atur s’ha reduït un 8,3% i els llocs de treball han augmentat un 5,4% entre 2018 i 2022.

Tot seguit, Farrés s’ha mostrat molt crítica amb el model de ciutat de l’esquerra independentista. “No es pot repartir riquesa si no es crea riquesa. De vegades, d’alguns sectors ideològics, es veu malament que arribin noves empreses. No podem anar cap a un model de decreixement“, ha sentenciat. En contraposició, l’alcaldessa assegura que ara hi ha acords publicoprivats –Hub Aeronàutic, Campus de Ciències de la Vida i la Salut– i infraestructures –Portal Sud, millores als polígons industrials–.