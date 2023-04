FOTOS: Passió i reflexió als Via Crucis de Setmana de Sabadell

Setmana Santa és per a molts, al marge d’un seguit de dies festius, un moment important de reflexió i d’expressió solemne cristiana. Així ho demostren els Via Crucis que recorren Sabadell per Divendres Sant: al Centre, a la Creu Alta, a Ca n’Oriac i a Can Puiggener, amb la tradicional processó que fa tres anys que no se celebrava.

En el Via Crucis entre la Puríssima Concepció i l’església de la Santíssima Trinitat, amb la comitiva de la Germanor Interparroquial de Portants del Sant Crist de Sabadell, més d’un centenar de persones han alternat el silenci i el cant. Després de parar al Racó del Campanar i dur a terme el retrobament entre la Creu i la Mare de Déu dels Dolors, han enfilat enfilaven Rambla avall a marxa lenta, sota el dia assolellat. Amb els carrers desèrtics a quarts de deu del matí, ja que bona part dels sabadellencs són de vacances, la processó encara ha cobrat més solemnitat.

Fotos de David Chao