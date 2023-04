FOTOS | Les mones de Pasqua marquen el final de la Setmana Santa

Dilluns de Pasqua ja és aquí. Amb ell tornen les mones de Pasqua, la il·lusió més dolça. Aquell pastís que els padrins regalen als seus fillols i que agrada tant a petits com a grans. I no ens oblidem dels ous de xocolata, és clar. Una llarga tradició que les pastisseries de Sabadell mantenen any rere any. Arran de la pandèmia el volum de vendes es va veure afectat, enguany tot fa pensar que repuntarà i, per això, hem visitat La Palma i la Pastisseria Sallés per a comprovar-ho.

