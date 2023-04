El Centre Metal·lúrgic i el Govern municipal han demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se segelli l’acord per fer la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha de connectar les dues capitals del Vallès amb Castellar i el Baix Llobregat. ERC i el PSC van tancar un acord sobre la infraestructura a canvi del ‘sí’ dels socialistes als pressupostos de la Generalitat del 2023. De moment, el pacte no s’ha materialitzat. S’està negociant.

La ronda depèn de la firma d’un document entre el departament de Territori i el Ministeri de Transports que estableixi el model de finançament, la gestió i l’execució d’una gran infraestructura, que implicaria una dècada entre tràmits i obres i una despesa d’uns 88 milions d’euros, segons les primeres estimacions. Es planteja un encàrrec de gestió: el govern d’Espanya fa una transferència de diners a la Generalitat, i és aquesta qui defineix el traçat i executa les obres. El document s’havia de signar en el primer trimestre de 2023, és a dir, abans del 31 de març, però no s’ha tancat encara. Hi ha diferències entre l’Estat i la Generalitat sobre el text final.

En el marc de la inauguració de la nova seu del Centre Metal·lúrgic, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat al president que es trobin les “línies de col·laboració” per poder “fer que la ronda Nord sigui una realitat”. En la mateixa línia, la presidenta de la patronal del metall, Alícia Bosch, ha demanat més inversions en infraestructures al Vallès per poder fer un “salt exponencial”. “La comarca necessita que es posi el focus real en el territori”, ha assegurat Bosch, que considera que la proximitat amb Barcelona “perjudica” els interessos vallesans.

Per la seva banda, el president Aragonès ha assegurat que hi haurà “millores en l’àmbit de les infraestructures” al Vallès amb la voluntat de seguir “invertint en les persones”. En la seva intervenció, ha destacat algunes accions ja realitzades en el passat per part del departament de Territori, com el perllongament de la línia de Sabadell (S2) de FGC.

Després de l’acte, l’alcaldessa ha defensat el “compliment” dels acords perquè d’aquesta manera es pugui “pacificar” el trànsit de la ciutat i complir amb una demanda del “teixit social, polític i empresarial” sabadellencs. S’ha mostrat, en tot moment, optimista en què aviat hi haurà un acord.

La ronda Nord disposa del suport dels ajuntaments de Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès. El govern de l’Estat també dona suport a la infraestructura i, des de fa uns mesos, el govern d’Aragonès també l’avala. El passat 31 de març, data màxima en què s’hauria d’haver signat l’acord, les cambres de Comerç de Sabadell i de Terrassa ja van criticar l’incompliment dels terminis de la ronda Nord.

En l’estrena de la nova seu del Centre Metal·lúrgic, aquest dimecres, Aragonès ha fet una visita a les instal·lacions amb la presidenta de la patronal, Alícia Bosch i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. També han estat presents el conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos i el número 2 del Govern sabadellenc, Pol Gibert.

Què és la ronda Nord?

Són uns cinc quilòmetres de nova carretera que donen una continuïtat a l’autovia B-40 prevista per enllaçar el Baix Llobregat amb els Vallesos, des d’Abrera fins a Granollers, com a alternativa a l’AP-7. Ara bé, la nova carretera està pensada com una ronda, no una gran autovia com la resta del Quart Cinturó o altres carreteres de l’Estat, com l’AP-7 o l’A-2.

El traçat no està definit. El que sí que se sap és que la ronda Nord donaria continuïtat al Quart Cinturó (B-40), que avui acaba a una rotonda de Terrassa. Des d’allà, el traçat rodejaria el Real Club de Golf el Prat, fins a arribar al terme municipal de Sabadell, on es preveu un enllaç amb la ronda Oest (C-58c) i travessar els barris del nord fins a arribar a la rotonda que connecta actualment amb la carretera de Castellar (B-124).

Aquest és el tram més delicat de tots perquè, si no passa pels barris del nord, pot afectar el bosc i el barri de Can Deu i el torrent de Colobrers. Per això, soterrar part del traçat està sobre la taula.