Juli Fernàndez avisa a l’Estat: la ronda Nord “és una via urbana, no d’alta capacitat”

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, assegura que hi ha “necessitats importants que milloren molt més la vida de la gent” que la B-40. Així, assenyala que es parla molt d’aquests “sis kilòmetres hipotètics” d’aquest tram però que hi ha projectes com la millora de la connexió entre Castellar i la C-58 o l’increment del transport públic que són “clau”. En tot cas, el conseller avisa el Ministeri de Transports que l’acord dels comptes és per a una “via urbana, no d’alta capacitat” que ha de finançar l’Estat i no la disposició addicional tercera.

Coincidint amb la setmana en què s’ha incomplert el termini marcat en l’acord de pressupostos per desencallar aquesta infraestructura, Fernàndez no ha volgut entrar a valorar si ERC a Sabadell pot pagar a les urnes l’acord amb el PSC sobre la infraestructura a canvi d’aprovar els pressupostos d’aquest any. “Soc conseller, la Generalitat té un compromís clar i concret i treballem en aquest, no en altres. La meva feina és aquesta i és la que intento fer el màxim de bé”, indica.

Altres projectes prioritaris

En una entrevista a l’ACN, el titular de Territori ha situat entre els projectes més prioritaris la connexió ferroviària entre el Vallès Oriental i Occidental; la connexió de Castellar amb la C-58 i millorar-la entre Sabadell i Terrassa. “Nosaltres el que volem és millorar la vida de la gent, fer que hi hagi avenços i fer-ho d’acord amb el context que vivim”, comenta.

Fernàndez ha reivindicat altres accions que ja s’estan duent a terme des del Departament com els corredors de busos ràpids amb carrils preferents entre Sabadell i Castellar del Vallès, entre Sabadell i Terrassa i entre La Riera de Caldes – Palau Solità i Plegamans; les noves freqüències de línia del Vallès amb trens de FGC cada cinc minuts entre Sabadell i Terrassa i Barcelona (2,5 minuts a Sant Cugat del Vallès) o la supressió de les zones a la T-jove des del 15 de març.

“Les infraestructures de l’Estat, les finança l’Estat”

En l’entrevista, Fernàndez remarca que el Govern té el “compromís” d’arribar a un acord amb el govern espanyol per la B-40 però “sempre en els termes” del que es va pactar pels pressupostos. “No podem arribar a un acord en coses que no hem pactat”, assenyala, avisant que no es pot plantejar fer una autovia ni ampliar els municipis per on passi la infraestructura.

El conseller reitera també que la infraestructura plantejada s’ha de finançar amb recursos “nous” provinents de l’Estat, i no amb la disposició addicional tercera, que és un “deute” del govern espanyol amb la ciutadania de Catalunya.

Preguntat sobre el fet que el ministeri de Transports insisteixi en què els diners es canalitzin via la disposició addicional tercera, Fernàndez afirma que “les infraestructures de l’Estat, les finança l’Estat”.

El conseller nega que el Govern català no tingui pressa per tancar el pacte, i afirma que treballa per “complir els acords”. “Però això no vol dir que signis el primer que et posen al davant. El nostre acord diu el que diu, i no diu una altra costa”, destaca. En aquest sentit, Fernàndez insisteix que la Generalitat “no ha acordat el Quart Cinturó”, i que no hi ha “res escrit que comprometi el Govern en aquest sentit”.

L’Estat mostra “tota la disposició” per l’acord

Per la seva banda, el Ministeri de Transports ha insistit que l’acord que està negociant amb Territori per la B-40 “no hipotecarà” la possible continuïtat de la via més enllà del tram entre Sabadell, Castellar i Terrassa, perquè això “encara està per definir”. Fonts del ministeri liderat per Raquel Sánchez han afirmat aquest dimecres que treballen per tancar un acord amb la Generalitat i que tenen “tota la disposició” per fer-ho. A més, i tot el rebuig del Govern en aquest aspecte, insisteixen que finançaran les obres amb la disposició addicional tercera.