La millora en la freqüència de trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va tenir una gran acollida divendres passat, quan van entrar en funcionament els nous horaris de la línia del Vallès, que connecta, entre d’altres, Sabadell amb Barcelona. Els usuaris van aplaudir la iniciativa d’augmentar el nombre de sortides en hora punta, un fet que ha permès que els passatgers viatgin amb més espai i més facilitats a l’hora de trobar seient al vagó.

Les novetats han beneficiat, entre d’altres, els estudiants que viatgen fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, que veuen el servei com un metro del Vallès. Per contra, però, els canvis no han estat tan ben rebuts per part d’aquells viatgers que fan tota la línia o bona part del trajecte.

Noves parades, un trajecte més lent

I és que, amb l’actualització horària que va arrencar divendres, viatjar de punta a punta amb l’S2 suposa quatre minuts més de recorregut. “En el meu cas, encara que hagi millorat la freqüència, m’ha perjudicat. Ara trigo més estona”, lamenta la Gemma, que utilitza cada dia el servei. En el seu cas, agafa el tren a Sabadell Nord i baixa a Provença, en un trajecte que és ara quatre minuts més lent. “Està molt bé no haver d’esperar un quart d’hora a l’estació com fins ara, però al final acabes agafant el tren abans i arribant a la mateixa hora”, detalla. La part positiva, diu, és que no hi ha tanta aglomeració de gent en cada viatge.

Aquesta situació també l’ha experimentat la Belén. Ella puja habitualment a Sabadell Plaça Major i també baixa a Provença, on enllaça amb la línia blava (L5) del metro de Barcelona. “El primer dia no me’n vaig adonar, però després de diversos viatges, he vist que el temps que m’estalvio esperant a l’estació, ara el passo a dins del tren”, analitza.

L’explicació és clara: a la línia de Barcelona-Vallès s’han afegit, després de Sarrià, les parades de Les Tres Torres, La Bonanova i Sant Gervasi, on abans el tren no s’aturava. Això provoca que la durada del trajecte total augmenti dels 51 minuts fins als 55 des de Sabadell Parc del Nord fins a la plaça de Catalunya de Barcelona.

Les crítiques també han arribat per part d’usuaris que acostumen a viatjar durant el cap de setmana, en què les freqüències de pas no han millorat. Dissabtes i diumenges, les sortides es produeixen cada 20 minuts a cada estació de la línia.