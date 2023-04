El Centre Metal·lúrgic inaugura la nova seu

El Centre Metal·lúrgic ha celebrat aquest dimecres l’acte d’inauguració de la nova seu social de l’associació patronal, la Casa Guasch, al carrer d’Indústria. A l’acte, que ha comptat amb un centenar de persones, ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, a més de l’assistència del conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez; el secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos; l’alcaldessa Marta Farrés; el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, i el president de Confemetal, José Miguel Guerrero, entre altres representants de les entitats econòmiques i socials de la ciutat i del Vallès.

L’acte d’inauguració ha estat conduït per Eva Vinuesa, qui ha glossat la trajectòria del Centre Metal·lúrgic al llarg dels seus seixanta-dos anys d’història i els seus canvis de seu, on el Centre ha passat per moments “pròspers, dinàmics, de creixement i de molta activitat” i també de crisi econòmica, ja en el segle XXI (2008), que acabaria posposant la reforma de l’actual edifici del Centre Metal·lúrgic.

“Tossuda fermesa”

Sumar per multiplicar ha estat una de les frases més repetides per la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, qui va assegurar sentir-se “responsable” de la construcció del “teixit associatiu de Sabadell i el seu entorn”. Bosch ha tingut paraules d’agraïment per als 30 empresaris que l’any 1961 van decidir fermament agrupar-se com una formació sectorial i de les tretze presidències, amb els valors “d’esforç, constància, fermesa, honestedat” que avui dia encara segueixin ben vius en l’ADN del Centre Metal·lúrgic, lloant, també, la “clara independència que enforteix la qualitat democràtica i ens permet continuar avançant”. Precisament, sobre el futur del Centre Metal·lúrgic, coincidint amb la inauguració de la nova seu, la presidenta de l’associació patronal ha demanat als associats una “tossuda fermesa i una valentia inconscient” per afrontar els pròxims reptes, sempre amb una “mirada oberta i una actitud disruptiva”, posant al centre les persones per continuar intentant que “passin coses”.

“Potència de primer ordre”

Per la seva part, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assegurat que el Centre Metal·lúrgic significa moltes coses, entre les quals, el llegat industrial de Catalunya “amb l’actiu acumulat de diverses generacions”, i els reptes de futur que ha d’afrontar Catalunya, a partir d’una organització col·lectiva, com la presidida per Alícia Bosch. “Aquest és el camí a través de la cooperació. Aquí hi ha 1.700 empreses que donen ocupació a més de 30.000 persones, essent una potència de primer ordre del país”. A continuació, Aragonès, ha destacat la força d’aquest sector industrial, que sense tenir el millor context econòmic i geogràfic, gràcies “a les persones, el talent, la resiliència de la societat i la lleialtat, no podríem comprendre la industrialització de la nostra indústria”.

Exemple d’organització

“Sempre creant resiliència des de la màxima col·laboració”, ha felicitat Marta Farrés. Per a l’alcaldessa res del que ha fet el Centre Metal·lúrgic en el llarg del més de mig centenari de vida ha estat fruit de la sort, de l’atzar, si no de la perseverança a i la cooperació, essent un “exemple d’organització forta, que és el que necessitem com a ciutat i com a país”. A més, Farrés, qui ha aprofitat per assegurar que la ciutat travessa un “moment dols”, fent referència a l’increment dels llocs de treball en el sector de la indústria, va voler encoratjar als empresaris per continuar “creant riquesa” per poder avançar, estirant la mà a les empreses per al “progrés sostenible”.

“Necessitem cases com aquestes”

L’eix central de l’acte va comptar amb la ponència “Matèria, ofici, empresa i territori: passat i futur del Centre Metal·lúrgic”, a càrrec d’Eduard Jiménez, economista i director d’Innovació i Consultories en Polítiques públiques SL. Jiménez va destacar el paper que juga el Vallès, encapçalant la indústria del metall a Catalunya, i alhora reclamar davant els presents “passar dels titulars als fets”. Per a l’economista, la nova seu del Centre Metal·lúrgic ha de significar “un punt d’inflexió en la dinàmica dels darrers temps de la ciutat” assegurant que “necessitem cases com aquestes per afrontar plegats tot el que tenim per davant, tenint present que els temps passats no tornaran”, fent referència al darrer terç del segle XIX, quan aleshores el carrer indústria “era un aparador d’una ciutat industrial, amb palauets que combinava usos residencials i activitats econòmiques”.