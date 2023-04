Un clam judoka per unir Sabadell i el Japó: arrenca la Fira Sakura Matsuri

Fa poc que el Japó va recomptar, via fotos aèries, totes les illes que conformen el territori del país. N’hi ha més de 14.000, segons l’Autoritat d’Informació Geoespacial. El que potser no es va tenir en compte és que Sabadell, un cap de setmana a l’any, vol fer mèrits per optar a formar part de l’arxipèlag.

La segona edició de la Fira Sakura Matsuri, que ha arrencat a la ciutat divendres i s’estarà fins al diumenge a Fira Sabadell, submergeix la ciutat en la cultura i les tradicions nipones.

Només entrar trobes un petit supermercat amb refrescs de Doraemon, sopes de fideus amb la foto d’un Pikachu o cacauets de wasabi. Passeges pel costat de desenes de samarretes estampades amb icones de sèries anime, algunes reconeixibles gràcies a TV3 com One Piece o Son Goku, i altres més difícils d’identificar per a un agnòstic de la cultura otaku. Hi ha també estands on comprar quimonos, figuretes i còmics.

De tant en tant trobes visitants disfressats, com per exemple una noia fent-se una selfie que, per a l’ocasió, s’ha emblanquinat la cara i du una diadema amb orelles de gat. Al final del recinte, abans que comenci l’acte d’inauguració, hi ha un concurs de karaoke en què un dels participants hi posa més passió que entonació. Prometen molt més els concursos de cosplay, que seran dissabte (de 16 a 18h) i diumenge (de 12 a 14h). Els participants competiran per veure qui recrea millor el seu personatge preferit de manga o anime.

L’any passat van passar prop de 7.500 visitants per la Fira Sakura Matsuri, que al llarg del cap de setmana acollirà conferències, demostracions de tota mena d’arts marcials i desenes d’activitats més, com concerts i teatre. A la parada de restauració anuncien menús amb dorayakis, ramen, arròs amb curri, boles farcides de pop i gyozas.

L’acte d’obertura oficial de la fira ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el Cònsol General del Japó a Barcelona, Sato Yasushi; el representant de la Japan Weekend, Tomàs Pardo; i el regidor responsable del Programa de projecció de la ciutat i turisme, Lluís Matas.

“Ens agradaria que féssiu un viatge al Japó sense sortir de Sabadell”, expressa Matas, que de passada ha comentat que a la Fira hi ha estands amb agències de viatge. “Hem plantat la llavor de la passió pel Japó, esperem que perduri”, afegeix. El cònsol, acompanyat de la seva esposa amb un quimono tradicional, s’ha mostrat alegre i ha compartit la felicitat de veure que el cirerer Sakura plantat als jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell fa una setmana que ha florit. “Gaudiu i amareu-vos del Japó”.

Al seu torn, l’alcaldessa de Sabadell ha exposat la Fira Sakura Matsuri com un exemple que Sabadell vol ser “una ciutat oberta, permeable, que vol que conèixer i que la coneguin”, a més de reconèixer-ne l’oportunitat empresarial que suposa i els elements culturals que aporta. Després, la violinista Àstrid Torrente ha interpretat melodies manga; el director general del CE Sabadell, Bruno Batlle, ha entregat una samarreta a Yasushi; i l’Ajuntament ha lliurat la candidatura de Sabadell a la Japan Week 2024.

Mentre duraven els parlaments, en el tatami de la fira una bona colla d’alumnes d’arts marcials d’una escola de Sabadell crida a l’uníson, exhibint al públic un dels característics rituals de les disciplines nipones. L’exaltació ressona per tot el recinte firal. Ho fan tan fort que interrompen els discursos de les autoritats, que ho encaixen amb un somriure. Podria semblar una escena inoportuna diplomàticament, però és una demostració irrefutable d’agermanament cultural i de passió per la tradició japonesa.