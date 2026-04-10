L'Estruch guanya el premi Crítica Serra d'Or 2026 per la seva trajectòria

L'Estruch - Fàbrica de creació de les arts en viu de Sabadell ha rebut el premi Critica Serra d'Or 2026 a la trajectòria de les arts escèniques. És un reconeixement als seus 30 anys de vida, el primer centre de creació de tot l'Estat i encara és el més gran, amb 9.000 metres. Hi passen unes 800 persones de mitjana al dia.
Aquest centre artístic, que havia estat una fàbrica de tints, va néixer l'any 1995 amb la intenció que hi poguessin fer residència propostes artístiques d'arreu de Catalunya, i algunes internacionals, que després s'hi poguessin visionar.
L'Estruch incorpora un teatre, una carpa de circ, una sala d’exposicions, una nau per a la construcció escenogràfica, 10 sales d’assaig, una sala multimèdia que permet videomapping, bucs insonoritzats, cinc tallers, una cafeteria i 14 places d’allotjament. Hi ha 90 residències professionals i entre 120 i 130 projectes locals cada temporada. Acull uns 600 alumnes a l’any.
Premis Crítica Serra d'Or
Núria Perpinyà amb El cos invisible va rebre dimecres el premi Critica Serra d'Or 2026 de novel·la; Raül Garrigasait el d'assaig amb La roca i l'aire. Art i religió de Llull a Tàpies, i Sebastià Alzamora el de poesia amb Sala Augusta seguit de Llengua materna. Són alguns dels premiats en la 60 edició que es va celebrar per primer cop a Montserrat. En les arts escèniques, Jordi Milán (La Cubana) es va emportar el de millor espectacle per L'amor venia amb taxi. En aquesta obra, un dels personatges és Ariadna Clapés.