No fa cendra i té gust de mango o Dònuts: "Això no el fa menys nociu, però sí més atractiu per als joves"

El consum de cigarrets electrònics, coneguts popularment com a vàpers, s’ha consolidat com una pràctica habitual entre els adolescents. Amb gust de mango, de vainilla o fins i tot de Dònuts; el que sovint es percep com una alternativa “menys nociva” al tabac tradicional amaga riscos importants per a la salut, alerten els experts. Segons dades recents, gairebé la meitat dels joves d’entre 14 i 18 anys han utilitzat cigarrets electrònics. En només vuit anys, el percentatge ha passat del 22% al 45%, més del doble. Tot i això, aquestes enquestes només analitzen franges a partir dels 14 anys. “En realitat, sabem que el consum s’inicia abans”, adverteix la doctora Rosa Serrano, metgessa del Servei de Prevenció i Salut Laboral del Parc Taulí.
“No és un vapor d’aigua, és un aerosol que conté substàncies tòxiques”, subratlla la doctora. Aquests dispositius poden contenir nicotina i una barreja de líquids amb glicerina, propilenglicol i aromes. “La nicotina enganxa i pot fer que els joves mantinguin el consum o passin a altres productes, com el tabac convencional o fins i tot el cànnabis”, afegeix Serrano.
“Hi ha factors clau en l’auge del consum entre adolescents”, assegura l’experta. Es refereix a la percepció de menor perillositat —perquè “no fan cendra ni fan mala olor”— contribueix a “banalitzar-ne l’ús”, als sabors dolços i al màrqueting ferotge que hi ha al voltant d’aquests aparells.
Com ho veuen els joves que ho consumeixen?
Entre els joves, el discurs és sovint més ambivalent. Alguns dels adolescents consultats que ho consumeixen reconeixen ser coneixedors dels riscos, però ho veuen una alternativa “millor” que el tabac convencional. “Pensem que no és tan perjudicial com fumar, però sí que sabem que no és la cosa més sana del món”, explica Marc. “El gust és agradable i sí, enganxa i ve de gust”, reconeix el Gabriel. “S’ha posat molt de moda, al grup en som uns quants”, afegeix. Són, en total, sis joves en una taula d’una terrassa i quatre estan vapejant.
El fenomen també s’ha fet visible a peu de carrer. En els darrers anys, han proliferat establiments especialitzats en la venda de dispositius de vapeig i líquids aromatitzats a Sabadell, així com la seva presència en botigues de conveniència. Aquesta accessibilitat facilita el contacte precoç amb el producte, malgrat les restriccions legals de venda a menors, apunta Serrano.