Quim Masferrer obrirà el Fresc amb ‘Bona gent’ i els Sidonie el tancaran amb 'Catalan graffiti'

El Fresc 26 començarà amb riallades i acabarà amb guitarres. Quim Masferrer, amb l'espectacle Bona gent, obrirà l'edició del festival estiuenc els dies dijous 25 i divendres 26 de juny, mentre que el grup Sidonie la clourà amb la presentació del seu primer disc en català, Catalan graffiti, el diumenge 12 de juliol.
Masferrer desplega el seu encant còmic benhumorat en aquest fenòmen teatral, amb més de 450 representacions i 400.000 espectadors, basat en la interacció constant i la improvisació amb el públic. Precisament, la proximitat és a l'ADN del festival sabadellenc, que molt probablement exhaurirà entrades en les dues funcions. Trempat, alegroi i amb recursos per a tocar la fibra, és un espectacle inspirat en l'entranyable El foraster.
El grup de rock Sidonie, acostumat a festivals, presentarà en format reduït el seu primer àlbum íntegrament en català després de gairebé 30 anys. És Catalan graffiti, en què exploren "el pas del temps, els records i el procés de créixer", mentre mantenen l’essència melòdica i l’energia que els ha caracteritzat des dels inicis.
Sobre les entrades del Fresc
Les localitats per a aquests dos espectacles es posaran a la venda el proper dijous 16 d’abril. En una primera fase, fins al diumenge 19 d’abril, la venda estarà restringida als membres del Club Fresc registrats abans del 15 d’abril. A partir del dilluns 20, la venda s’obrirà al públic general.
La programació completa del Fresc26 es donarà a conèixer en les properes setmanes i, com és habitual, inclourà noms destacats de l’àmbit del teatre, la música i la poesia, mantenint l’aposta del festival per una oferta cultural de qualitat i diversa. Tots els espectacles es representaran a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell.