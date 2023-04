Concentració a Covadonga: “El nostre carrer és un ‘by-pass’ de la Gran Via”

“És la Gran Via 2.0”, lamenta la Lluïsa, una de les veïnes de Covadonga. Ahir divendres, mig centenar de persones es va concentrar al barri per reclamar canvis “immediats” en la mobilitat. El veïnat considera clau que s’actuï sobre el trànsit i l’aparcament a la zona: “En aquest darrer any hem viscut tres accidents amb lesionats”, lamenta José Fernàndez, president de l’associació de veïns de Covadonga. “La situació ha de canviar ja”, diuen.

La reivindicació fa 15 anys que s’allarga. Lamenten que el seu carrer “és el by-pass de la Gran Via” i han proposat un seguit de mesures per revertir-ho. Com? En primer lloc, habilitant una zona verda d’aparcament amb prioritat per als residents del barri. “Covadonga és l’aparcament del Centre, però també de l’Esdi, del campus de la UAB, del Taulí, de la Funerària…”, considera Fernàndez.

En aquest sentit, també s’han mostrat preocupats per la pressió de trànsit que generarà el futur grau d’infermeria que s’ha projectat a l’Artèxtil: “Serà encara més difícil aparcar”, sosté. La mesura que proposen els residents, i que ha estat projectada i avaluada per l’arquitecte urbanista Xavier Ludevid, permetria alleugerir les dificultats que té el veïnat per aparcar. “El 80% dels cotxes que travessen Covadonga no són del barri”.

El projecte contempla també reduir la velocitat a 20 km /h. “Els cotxes, entre stop i stop, agafen velocitat i és un perill. Ja hem tingut alguns ensurts”, exposen. Per fer més difícil aquest tram, doncs, també demanen que es trenqui la línia recta del carrer intercalant l’aparcament a dreta i esquerra del carrer, a excepció dels trams on s’estaciona a ambdues bandes i canviar el sentit de circulació d’alguns trams. La mobilització, amb caire festiu, va comptar amb un taller de pancartes, xocolatada, classe de tabals i la nova bèstia del barri, l’Onga.

Un projecte per fases

Tocar la mobilitat a aquest carrer implicarà una afectació a tot l’entorn, consideren els veïns. “El nostre carrer és clau”, diuen. De fet, es tracta de la via més llarga de la ciutat i assumeix part de la pressió que carrega la Gran Via, la via de Sabadell més transitada (acull diàriament més de 22.100 vehicles, mil vehicles per hora, i és el màxim punt de congestió viària de la nostra ciutat).

Així, la proposta que presenten té com a objectiu avançar cap a un barri cada cop més residencial, però contempla fer-ho per fases per no “generar caos circulatori”.