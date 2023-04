Les notícies més destacades d’aquest divendres 21 d’abril del 2023 a Sabadell

Arribem al tram final d’una setmana molt especial. Abans de la celebració de Sant Jordi, però, Sabadell va viure aquest dijous la Festa de l’Esport a la ciutat, que va viure una jornada molt especial.

El waterpolo continua manant. Ara en versió masculina: Sergi Cabanas, un dels estendards del Club Natació Sabadell, ha agafat el relleu de Maica Garcia com a millor esportista de Sabadell, estrenant així el seu palmarès a la Festa de l’Esport. El Club de Tennis Sabadell s’ha coronat com l’entitat més destacada del 2022. Com es va viure?

La quantitat d’espais verds que hi ha a Sabadell depèn molt del barri on ens trobem. El Pla director dels espais verds de Sabadell 2023-2033 –aprovat recentment al ple de l’Ajuntament– indica que el districte 4 (la Concòrdia, Can Rull, Can Llong, Cifuentes, Castellarnau i rodal Berardo) és el que té més arbrat, amb diferència. Com es distribueixen les zones verdes a la ciutat?

D’un passadís blanc i fred típic d’hospital a les profunditats més misterioses de l’oceà. L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha celebrat aquest matí la inauguració de la nova decoració de l’àrea d’hospitalització pediàtrica, a la tercera planta de l’edifici Ripoll, estrenat ara fa un any. Ara, peixos de totes les mides i colors, balenes o cavallets de mar inunden d’optimisme l’estada dels més petits a l’hospital.

Els eclipsis solars són fenòmens astronòmics poc freqüents. Per això, molts aficionats es desplacen fins a racons insòlits del planeta per gaudir d’un esdeveniment que acostuma a congregar milers de persones en els indrets des d’on és visible. Aquest ha estat el cas d’una expedició de sabadellencs que ha viatjat fins a Perth, a la costa oest d’Austràlia.

Si res no canvia en els pròxims tres dies, la meteorologia respectarà la diada de Sant Jordi a Sabadell. Ara com ara, i seguint el model GFS, no s’esperen pluges per diumenge a la ciutat, si bé és cert que el dissabte les previsions apunten al pas d’un front força actiu d’oest a est que regaria tota Catalunya.