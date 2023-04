Despertar del coma el dia de Sant Jordi i tornar a la vida

Per Sant Jordi es poden fer moltes coses. Hi ha qui regala un llibre o una rosa, i qui té la sort pràcticament de tornar a néixer. Aquest últim va ser el cas del Juan Manuel (Juanma) Marquina, veí de Ca n’Oriac de 66 anys, que va despertar del coma induït al qual el van portar els metges quan un mes enrere havia ingressat per covid-19 a la Mútua de Terrassa i estava intubat. Va haver de passar un altre mes ingressat a planta per acabar-se de recuperar, però el Sant Jordi del 2020 “va ser el més especial de tots. Que es despertés va suposar una gran alegria després de tants dies de patiment”, recorda la seva dona, Trini Jara. Des que el va deixar a urgències, ella no el va poder tornar a veure, i el seu caràcter optimista topava amb la crua realitat d’una malaltia molt desconeguda aleshores i difícilment previsible pels sanitaris.

“Era la primera vegada en 39 anys que ens separàvem tants dies”, rememora ella. Jara destaca que “soc molt optimista, però els metges em feien tocar de peus a terra perquè el Juanma no estava bé i sense les màquines no li arribava l’oxigen que necessitava”. Aquells dies van ser durs. Per sort, els metges li trucaven cada dia per explicar-li com estava el seu estimat. Li deien que fos conscient del que hi havia, “perquè no estava bé”, però “de cop i volta es va anar posant millor fins que el van desintubar”. “Quan li van dir el que havia passat li va caure el món a sobre, ell pensava que havia ingressat el dia anterior”, afegeix la sabadellenca.

El Juanma va perdre molta massa muscular, va tornar a aprendre a caminar “i ara està molt bé, no li ha quedat res”, diu ella. Quan va sortir de l’hospital, el 22 de maig, la família i els veïns el van rebre amb una festa, globus inclosos. Superat aquest important sotrac, la Trini destaca que “sempre hem estat una parella bastant bé emocionalment, però no sé si per l’edat o haver viscut això, sí que el miro i a vegades penso el que podria haver sigut”. Aquest any, el Juanma i la Trini tornaran a celebrar Sant Jordi i l’aniversari d’ell, el 30 de maig, per celebrar que la vida els ha donat una nova oportunitat que no pensen desaprofitar.