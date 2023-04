FOTOS | Taula d’escriptors a Sabadell: “No sé si es pot viure sense escriure, però no es pot escriure sense haver viscut”

La celebració de Sant Jordi de Diari de Sabadell s’ha iniciat amb un acte literari amb la presència d’autors amb talent de quilòmetre zero. Montse Barderi, autora de reeixides novel·les com La vida autèntica i La memòria de l’aigua (Premi Prudenci Bertrana 2019); l’especialista en literatura infantil i juvenil Víctor Aldea; Francesca Rodríguez, qui ha debutat amb molt bones crítiques amb el thriller Secrets; i el professor d’Esriptorium Sabadell, Xavi Vidal ens han revelat els seus ‘must’ per Sant Jordi, els seus tics i manies i hem reflexionat plegats sobre la literatura.

La Francesca és una autora novella, tot i que fa temps que escriu. S’ha estrenat aquest Sant Jordi signant llibres i assegura que ha estat “molt emocionant. Però no té (encara) cap mania com a escriptora. Si bé Barderi escriu amb una orquídea al costat, el seu gos als peus i el gat al seu costat i amb un teclat vintage endollat a un Mac, o Aldra escriu amb un ninot al seu costat, Rodríguez no ha adoptat cap tic. Bé, Rodríguez, sí ens reconeix que mai trobarem un punt i coma als seus llibres. “Reivindico el punt i coma, s’estan perdent”, retreu entre rialles Vidal.

I què és la literatura? Per què escriure? “Escriure és jugar amb la llengua i amb els personatges”, apunta Víctor Aldea. Barderi reconeix que es perd moltes coses de la vida escrivint, però també sent el mateix si no ho fa. “Es posar un espai entre la vida i les paraules perquè sinó les coses m’afecten massa”, sosté. Ho corrobora Rodríguez: “Ningú escriu si és completament feliç”. Després que la vida li donés un cop dur, quan va descobrir que el seu fill patia un transtorn de l’espectre autista (TEA), es va descobrir a ella com a escriptora. “No sé si es pot viure sense escriure, però no es pot escriure sense haver viscut”, apunta.

Escriptor es fa o s’hi neix? No han sabut respondre la pregunta amb rotunditat, però el que tenen clar és que s’ha de treballar. El secret? Escriure molt i llegir encara més. Entre les conclusions dels autors, es troba la necessitat d’impulsar la literatura entre el jovent i reclamen aprofitar les noves potencialitats de les xarxes per adaptar-se als gustos dels adolescents. “La literatura, els llibres, han sobreviscut a totes les tecnologies, mai no desapareixeran”, creu Vidal. Però conclou que cal aliar-se als nous canvis. Sí, també a Tik-Tok i Twitch.