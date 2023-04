Vine a l’entrevista al candidat de Junts per Sabadell, Lluís Matas, i fes les teves preguntes

Polítiques per impulsar ocupació de qualitat, l’impuls de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa i l’aposta per les zones verdes a Sabadell. Són les línies mestres del projecte polític de Junts per Sabadell, encapçalat per Lluís Matas, que posa l’accent a recuperar el múscul industrial i empresarial de la ciutat.

Totes aquestes qüestions es posaran sobre la taula aquest dijous, 27 d’abril, a partir de les sis de la tarda. L’alcaldable de Junts per Sabadell encetarà el cicle d’entrevistes al Diari. El vestíbul de la redacció, a la plaça de Ricard Simó Bach, acollirà la conversa per conèixer els punts clau del programa electoral.

Després d’una primera entrevista de la mà d’un periodista del Diari, s’obrirà un torn de preguntes entre el públic assistent a l’acte. Així, et convidem a participar de la cita per conèixer tots els detalls del programa electoral i per esbrinar quines propostes planteja Matas per millorar la ciutat.

El calendari d’entrevistes

La següent entrevista serà a la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero, el dijous 4 de maig a les 7 de la tarda. Una setmana més tard serà el torn de Gabriel Fernández, alcaldable d’Esquerra Republicana a Sabadell, concretament dijous 11 de maig a les 7 de la tarda. Finalment, tancarà les jornades l’actual alcaldessa i candidata, Marta Farrés, que contestarà a les preguntes el dijous 18 de maig a les 7 de la tarda.