Lluís Matas (Junts): “Lluitarem per crear ocupació de qualitat a Sabadell”

Polítiques per impulsar ocupació de qualitat, l’impuls de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa i l’aposta per les zones verdes a Sabadell. Són les línies mestres del projecte polític de Junts per Sabadell, encapçalat per Lluís Matas, que posa l’accent en recuperar el múscul industrial i empresarial de la ciutat.

En un acte multitudinari que ha comptat amb la presidenta del Parlament de Catalunya Laura Borràs, l’exconseller Josep Rull, que han volgut mostrar el seu suport a Matas, i la número dos de la llista de Matas, Katia Botta, el líder de Junts ha presentat el seu projecte com a candidat a l’alcaldia. “El Lluís serà l’alcalde de tots: dels que l’han votat i dels que no”, considera Rull. També Laura Borràs ha allargat la mà als candidats de Junts: “Confieu en ells, en la seva solvència: és als municipis on es fa la política gran”.

El candidat, Lluís Matas, sosté que “Sabadell ha estat una ciutat exemplar, emblemàtica i coneguda a tot Europa pel seu dinamisme econòmic, social i cultural”, ha recordat. Una nostàlgia que vol recuperar: “Hem d’aconseguir que la gent de Sabadell treballi a Sabadell, hem de fer que les empreses ens escullin per instal·lar-s’hi”. D’aquesta manera, assegura, es reduirien els desplaçaments en vehicle privat i caurien els índexs de contaminació.

D’entre els triomfs que s’atribueix el també principal soci del govern municipal, destaca les reformes de pacificació que s’han impulsat a la Gran Via, la llum verda als pressupostos del 2023, la renovació definitiva del Passeig i la reforma del carrer Indústria, entre d’altres.

D’altra banda, la construcció de la primera residència pública, l’anunci de l’ampliació dels Jutjats i del Taulí, el grau d’Infermeria a l’Artèxtil o la reobertura del consultori del Poblenou són, segons el líder de Junts, fruit d’haver fet “de pont” entre l’Ajuntament i la Generalitat. També treuen pit d’haver potenciat grans esdeveniments a la ciutat, com per exemple la Volta Catalunya o la Fira Sakura Matsuri, com a responsable del programa de Projecció i Turisme de la ciutat. O Sabadell Capital Cultura 2024, el Festival Observa, l’Embassat o el Fresc Festival.

Les promeses de Junts

Durant l’acte de presentació de la candidatura, Matas ha presentat les propostes de Junts, que s’alcen en eixos com ara l’impuls econòmic, l’aposta pel turisme a Sabadell a partir dels nostres actius patrimonials, l’aposta per l’habitatge social (i la residència pública i més places concertades) i fer front a les ocupacions conflictives, la cultura i la mobilitat, accessibilitat i la sostenibilitat.

Com a mesures concretes, proposa la transformació del polígon Sudoest i “convertir-lo en el nou Barcelona [email protected] de Sabadell, un nou barri on convisqui l’empresa, els entorns verds i pacificats i l’habitatge”. Els juntaires preveuen atraure la inversió empresarial mitjançant la cooperació públic privada i també plantegen un nou consorci publicoprivat a la Fira Sabadell, seguint el model de Barcelona. D’altra banda, Matas considera “clau” incentivar noves àrees comercials i eliminar traves administratives a les empreses que vulguin aixecar persiana a la ciutat.

“Proposarem fer un nou conservatori de música al Centre, una biblioteca a Gracia, i la casa de les entitats a l’edifici de Correus”, promet Lluís Matas. I conclou: “A Sabadell, qualsevol govern passa per Junts“.

Condemnen la detenció de Clara Ponsatí

L’auditori també ha aprofitat per condemnar la detenció de l’eurodiputada Clara Ponsatí mentre passejava en ple carrer a Barcelona després d’oferir una roda de premsa al Col·legi de Periodistes. Quan es trobava a l’alçada de la plaça de la Catedral envoltada de periodistes i acompanyada pel seu advocat, Gonzalo Boye, un agent de paisà l’ha aturada per identificar-la i l’han detingut.

Laura Borràs i Josep Rull, durant la seva visita a Sabadell, han aprofitat per lamentar els fets: “Aquesta detenció és una vergonya sense pal·liatius“. “Esperem que la detenció no acabi en retenció”, apunta la presidenta de Junts.