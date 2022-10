Acord entre Junts i el govern de Sabadell pel ‘sí’ als pressupostos del 2023

Llum verda per als pressupostos del 2023. Junts per Sabadell ha tancat l’acord amb el govern de Farrés per donar el seu suport als comptes municipals. El ‘sí’ de Junts permetrà aprovar els comptes de manera definitiva. Els punts claus de la negociació han estat la transformació de la Gran Via-Ripoll i el Visit Sabadell, el programa de Promoció de Ciutat i Turisme, a banda de la congelació dels impostos. “Han acceptat totes les nostres demandes”, celebra Lluís Matas, portaveu dels juntaires.

Els principals eixos ja s’han posat en marxa. L’acord pressupostari també planteja noves condicions: el reforç de la neteja urbana, la gestió de les plagues i insectes i la salubritat a la via pública, a més de la reforma de la taxa de residus o acabar amb l’amiant. Són altres dels punts que s’han posat com a condicions ‘sine qua non’ per donar llum verda als comptes del 2023, previst per dijous dia 3 de novembre. Amb el suport de Junts, el govern municipal ja obté els vots necessaris per tirar endavant els nous pressupostos.

Projeccions per al 2023

Han quedat calendaritzades les deu actuacions per a transformar la Gran Via. La majoria de les obres s’iniciaran a finals d’any o durant el primer trimestre del 2023. La renovació dels entorns de Fira Sabadell, a l’Artèxtil – carrer de Quevedo o als entorns del Taulí són alguns dels exemples.

En total, les deu intervencions estan pressupostades en 3,9 milions d’euros (2,18 milions provenen dels fons Next Generation). Així i tot, el projecte que contempla Junts per a la Gran Via suma un total de 50 intervencions. “Estem fent els deures, els nostres programes tenen un 80% d’execució”, sosté Matas.

Un altre dels grans eixos que han reclamat des de Junts és la cura per la imatge de Sabadell. Han demanat un increment de les actuacions pel control de plagues de rosegadors i insectes i reforçar la neteja exterior de contenidors. També eliminar cartells, “brutícia urbana“, dels aparadors comercials buits i aprofitar-los com a vinils i reformular la taxa de residus per establir un pagament per generació de residus.

Pel que fa a l’amiant, Junts ha proposat un full de ruta per retirar el fibrociment de la ciutat. Es començarà per retirar l’amiant de les escoles de la ciutat i també s’elaborarà un mapa per detectar la presència de fibrociment a Sabadell.

“ERC no té intenció de sumar per Sabadell”

La presentació de l’acord no ha estat exempta de crítiques. Matas ha carregat contra el nou govern de la Generalitat i ha demanat que “no tirin per terra” els projectes acordats per Sabadell. Alguns d’ells són la residència pública de Sabadell, la reforma dels jutjats de Sabadell. “Hem fet de pont entre la Generalitat i Sabadell, fent sabadellenquisme, hem estat influents”, ha dit el número u de Junts. Amb el canvi de govern, les coses es posen més difícils per l’equip de Matas.

Ha estat especialment crític amb el nou conseller de Territori i també exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez: “Ha dit un no rotund a la ronda Nord. ERC no té cap intenció de sumar per la ciutat”, ha etzibat amb contundència. També ha carregat contra el portaveu municipal d’Esquerra, Gabriel Fernàndez: “Són els del ‘no’, no sé si tindrà les mateixes bones intencions i defensarà Sabadell a la Generalitat”.