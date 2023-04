Armando Corbalán: “El pròxim partit no és una oportunitat sinó una final per la permanència”

El vestidor del Sabadell, després de fer un ‘6 de 6’ davant Castellón i SD Logroñés, vol mantenir la seva dinàmica positiva per lligar al més aviat possible la permanència. Aquest és el missatge que ha transmès Armando Corbalán, un dels fixs de Miki Lladó en les últimes jornades al mig del camp. “Prefereixo no fer càlculs del nombre de punts que caldrà sumar perquè si perds, tot canvia de nou. Ens hem de centrar en nosaltres i és evident que guanyant aquest diumenge contra l’At. Balears farem un pas molt gran. Seria maco poder celebrar l’objectiu de la permanència amb antelació després de com ha anat la temporada”, ha explicat el migcampista valencià.

Per això, Corbalán afegeix que el duel contra el conjunt balearico “s’ha de plantejar no com una oportunitat més sinó com una autèntica final per sumar tres punts importantíssims”. De totes maneres, adverteix que es trobaran un rival que travessa un gran moment: “ha guanyat cinc dels últims sis partits i això significa que arriba amb molta confiança. Per la plantilla, la idea inicial i el seu potencial ofensiu, hauria d’estar lluitant molt més amunt a la taula, però s’ha trobat en aquesta situació i sempre és difícil refer-se. Ells també saben que una victòria a la Nova Creu Alta suposaria gairebé certificar la permanència”.

Una de les claus del Sabadell en aquesta segona volta ha estat la seva consistència defensiva. Armando Corbalán ha estat una peça important per assolir un equilibri que no va existir a la primera fase del campionat. “Hem millorat moltíssim i ara concedim poc als rivals. Si som capaços d’avançar-nos en el marcador, com va passar contra Castellón o SD Logroñés, el plantejament del partit ens afavoreix. És importantíssim mantenir la porteria a zero perquè segur que tindrem algunes oportunitats per marcar”.

A títol personal també arriba en un bon moment a aquesta recta final de la temporada. “Ha estat un any complicat perquè arrossegava problemes al pubis al principi i no vaig tenir gaire continuïtat. En canvi, ara tinc la confiança de l’entrenador i també el suport dels companys. Aquest bon ambient també és fonamental. Ara, l’objectiu és donar una alegria a l’afició a la Nova Creu Alta perquè també ha estat sempre amb nosaltres. Estic segur que diumenge tornarem a gaudir d’una gran ambient a l’Estadi”.

Elogis a Bransuela

Una de les preguntes que fan als jugadors que passen per roda de premsa és del soci, a través de les xarxes socials. Aquesta vegada li han demanat a Corbalán quin era el paper de Jordi Bransuela, l’incombustible responsable de material, dins del vestidor. “Penso que el Bransu és l’exemple perfecte del que significa el Centre d’Esports. Ens cuida a tots com si fos el nostre pare. I després és el primer a donar ànims si perdem. Pateix i gaudeix, ho viu moltíssim. Per això quan guanyem al primer que abracem és al Jordi. S’ho mereix”.