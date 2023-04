El Fresc Festival 2023 seria un bon lloc perquè els amants de la cultura s’hi quedessin a viure. La sisena edició de la cita, del 25 de juny al 13 de juliol als Jardinets de la Caixa, torna a apostar per la singularitat que el caracteritza: un format íntim i un cartell eclèctic que combina teatre, música, poesia i, com a novetat, monòlegs. Hi passaran alguns noms en majúscula de l’escena artística catalana: Judit Neddermann, Quico Pi de la Serra, Joan Miquel Oliver, Montserrat Martí, Rafael Àlvarez ‘El Brujo’, l’humorista Modgi o Blaumut, entre d’altres.

“El festival realça la cultura de proximitat en un espai idíl·lic com els Jardinets, un oasi al Centre molt estimat per la ciutadania”, ha posat en relleu en la presentació de l’edició el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep Maria Manyosa. L’entitat és l’organitzadora del Fresc, que compta amb el suport de BBVA. El director de l’entitat bancària a zona del Vallès Occidental, Daniel Gómez, ha celebrat la col·laboració i ha apuntat que el Fresc és “un gran bé sociocultural per a la ciutat i la comarca”.

Un 40% dels assistents als espectacles del Fresc són de fora de Sabadell, segons ha assenyalat el director de la fundació sabadellenca, Joan Carles Sunyer. El Fresc va néixer, segons ha comentat, per a omplir el buit cultural que hi havia a la ciutat en aquestes dates de juny i juliol. “Hem consolidat la marca del festival i som una referència cultural”, ha afegit, tot destacant que se celebra sense ànims de lucre i amb la col·laboració publicoprivada. Els abonaments per a diferents espectacles i els coixins per a millorar la comoditat dels espectadors –demanades pel públic més fidel– són dues de les novetats de l’edició de 2023, que els assistents van valorar amb nota: un 9 sobre 10.

L’amfiteatre dels Jardinets traça semblances amb el Festival Grec de Barcelona. Però les només 274 cadires del Fresc, embolcallades de vegetació, escurcen la distància entre l’escenari i el públic. “L’espai és una meravella, un encant. Tenir tan a prop l’artista, gairebé a tocar, és un tret diferencial que no és possible a gairebé cap altre festival”, ha valorat Sunyer.

Cartell del Fresc 2023

Obres de teatre

El Fresc Festival posarà l’accent en el teatre. La comèdia amb segell sabadellenc El tigre, escrita i dirigida per Ramon Madaula, encetarà l’edició el diumenge 25 de juny, amb les interpretacions de Mercè Martínez i David Olivares. Serà la primera vegada que es durà a escenari l’obra, que posa en evidència un reconegut coach amb problemes per aplicar-se els consells d’autoajuda.

I les parelles còmiques no acaben aquí, perquè el dimarts 27 de juny l’amfiteatre acollirà Les bones intencions, de Marc Artigau, amb Míriam Iscla i Joan Negrié. Un espectacle amb dos personatges a qui no els surt res i que ens ve a dir que “l’infern està empedrat de bones intencions”.

Anunciat fa poc, tindrem a la ciutat Rafael Álvarez El Brujo, que interpretarà Lazarillo de Tormes, el 2 de juliol, un espectacle que ja es va representar fa 20 anys a l’amfiteatre. Entre el teatre i la música es troba l’espectacle Guillermotta, de Jordi Prat i Coll, amb Jordi Vidal, un homenatge divertit a Guillermina Motta que es representarà el 3 de juliol.

El públic de l’any passat ho va demanar i així serà: repetirà al Fresc la divertida Agència matrimonial 7 d’amor, amb la sabadellenca Maria Eugènia Casanova. El 9 de juliol serà el torn de L’abdicació, d’Albert de la Torre, amb Xavier Ruano. Finalment, la companyia de la ciutat Estrena Morena, amb Carles Prats, Diana Torné, Pep Muñoz i Marta Tricuera, durà a escenari M’esperaràs?, que ja va ser un èxit a la CavaUrpí.

Espectacles de música

Judit Nedderman serà la primera a actuar musicalment al Fresc, amb la presentació del seu nou disc, Lar, el 26 de juny. Quico Pi de la Serra presentarà Cançons de combat, el 29 de juny, mentre que el mallorquí Joan Miquel Oliver, ànima d’Antonia Font, durà a Sabadell el concert Totsolet, el 4 de juliol.

Tal com ja es va anunciar, el festival comptarà el 5 de juliol amb la soprano Montserrat Martí Caballé, filla de Montserrat Caballé, que oferirà un recital d’òpera i sarsuela en un íntim format candelight, sota llum proporcionada per 250 espelmes led instal·lades a l’escenari. I, en el marc de la programació de Joventuts Musicals de Sabadell, el Fresc acollirà el concert Tiempo a Tempo, un traçat pels 30 anys de trajectòria de música cubana de Gema 4. Per tancar el festival, Blaumut oferirà un concert per celebrar els seus anys de trajectòria, el 13 de juliol.

Poesia i monòlegs

En la secció de poesia, No hi haurà una altra fi del món, amb Laura Conejero, durà a escenari el 28 de juny textos de Czeslaw Milosz, Erri de Luca, José Agustín Goytisolo, Jaroslav Seifert, Nichita Stănescu, José Saramago o Evgueni Evtuixenko, que van viure la guerra en primera. Per altra banda, el recital de poesia i música Esgarrapant la nit, amb el tenor David Alegret i el compositor Eduard Iniesta, enaltirà “el paper de la dona en la poesia”, l’11 de juliol.

Un dels al·licients de l’edició seran els monòlegs, en format de cafè-teatre al bar dels Jardinets. Guillem Estadella presentarà Quin pollastre!, el 30 de juny, i Magí Garcia, ‘Modgi’, oferirà Mític, el 7 de juliol.

Les entrades ja es poden trobar a la venda a Fresc Festival 2023.