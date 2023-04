A mig camí entre el Congrés dels Diputats i Sabadell, tot i que amb el cor a Torre-romeu, d’on és veí, Joan Mena enceta la recta final cap als comicis de maig com a alcaldable de Sabadell En Comú Podem. Mena assenyala “l’esquerra transformadora” —en la seva aliança entre comuns, Podem i Guanyem— com a “única alternativa progressista real a Sabadell”.

Has escollit fer la fotografia a la biblioteca Vapor Badia. Té algun significat?

I tant. Exactament, aquesta biblioteca representa una manera brillant de recuperar el patrimoni industrial. Un exemple més de la bona gestió dels governs d’Antoni Farrés, justament amb Fermí Vallbé com a regidor de Cultura; i ara a les llistes de la nostra candidatura. Van apostar per reconvertir un equipament industrial en un equipament cultura, mantenint la seva essència històrica. Penso que és cap on hauria d’anar el futur del patrimoni sabadellenc.

Com valores els darrers quatre anys de mandat?

El govern no ha sabut planificar el futur de la ciutat. Sabadell sempre ha estat generadora d’oportunitats: els meus pares van venir d’Andalusia per buscar un futur millor. Avui, Sabadell ha perdut la capacitat de ser generadora d’oportunitats i ho ha de recuperar. Tenim potencial: un teixit comercial capdavanter, un teixit industrial molt potent i un teixit cultural que pot convertir-nos en una de les capitals catalanes. Això de la Capital Catalana de la Cultura 2024 és només un titular, quan mirem al darrere, no hi ha gairebé res. Hem perdut pistonada cultural. S’ha tancat el Teatre del Sol, per exemple, que era un dels equipaments punters del teatre amateur de Catalunya.

Quin és el problema que cal abordar de forma més immediata a Sabadell?

És l’habitatge. Si algun retret podríem fer a l’actual alcaldessa, és que no ha abanderat la lluita per a l’habitatge públic. Nosaltres des del Congrés dels Diputats hem batallat molt per a garantir l’habitatge digne, també a les famílies sabadellenques. Precisament ara hem aprovat al Consell de Ministres la llei de l’habitatge. Hem estat tres anys, però, batallant amb el PSOE, que en qüestió d’habitatge s’ha agenollat bastant al servei de les immobiliàries.

I què proposeu?

S’hauria d’incrementar el parc d’habitatge públic a 5.000 domicilis. Apostem per convenis amb les entitats bancàries perquè posin a disposició els pisos buits (1.400 a Sabadell) per a llogar-los a preus justos i assequibles. També insistim en la necessitat de destinar el 30% de tota la promoció privada a l’habitatge assequible o en reacondicionar els baixos comercials. Sabadell ha perdut molts trens en polítiques d’habitatge públic.

Es diu que a Sabadell cadascú va per ell. També entre les esquerres?

Som una ciutat sociològicament d’esquerres, per tant, la majoria de la població de Sabadell vota una opció d’esquerres. Avui, Sabadell En Comú Podem és l’única garantia real d’un govern d’esquerres. Ho dic perquè, per exemple, hem vist com el PSC està pactant amb la dreta de Junts i fins i tot porta a la seva candidatura a qui va ser portaveu de Ciutadans. Quan ha hagut d’ampliar la seva candidatura ha mirat sempre a la dreta. Però és que Esquerra Republicana ha fet el mateix. Ha fet una gestió de la sanitat pública a Sabadell que no és gaire diferent de la gestió que van fer els consellers de Junts i recentment ha incorporat a la seva candidatura, com a número dos, una persona que ve directament del món de la convergència. Nosaltres hem aconseguit una unitat clarament d’esquerres.

Parlem de pactes: quines línies vermelles marques?

Hem de ser transparents i posarem per davant el programa. Venim de la tradició de Julio Anguita: “programa, programa…”. Posarem per davant la ciutadania i no pas els assessors. Veiem factibles acords amb forces progressistes com el PSC, La Crida o Esquerra Republicana. Encara que no ens agradin les polítiques que està desplegant el partit socialista, perquè a vegades tinc la sensació que Marta Farrés avui està més a prop de la dreta que del govern de coalició de Pedro Sánchez, nosaltres pensem que la gent que vota el partit socialista o Esquerra Republicana, que ha estat 10 anys segrestada per Junts per Catalunya, és gent progressista. Nosaltres ens sentim còmodes representant aquesta gent progressista.

I en un hipotètic pacte PSC-Junts, els comuns valoraríeu ser una tercera pota?

No ens agrada parlar de política ficció. No pactarem res amb Junts perquè no ens agrada el que planteja, per exemple, en l’àmbit mediambiental, impulsant projectes com el quart cinturó o la piscina d’onades. No tenim res a veure amb forces de dreta, siguin catalanes o espanyoles.

Tens escó al Congrés. Quina és ara la teva prioritat, Sabadell o Madrid?

Sempre ha estat Sabadell. Madrid ha estat un instrument per treballar pels interessos també dels sabadellencs. Hem aconseguit inversions, per exemple, per a la futura estació de Can Llong, que s’ha batallat moltíssim des del congrés. Veníem de més de 10 anys de desinversions del PP en polítiques de Rodalies i hem aconseguit situar, especialment l’R4, a l’alçada de les necessitats, en aquest cas, dels sabadellencs. Amb feina també hem assolit que no s’executin les partides pel quart cinturó. Continuaré treballant des del Congrés en benefici de Sabadell. Vull acabar aquesta legislatura perquè tinc feines pendents a Madrid; i quan acabi aquesta legislatura ja no em tornaré a presentar a les eleccions generals i continuaré treballant pels interessos de Sabadell, des de Sabadell, i espero que des de l’alcaldia.