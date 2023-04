L’escola Arraona de Sabadell s’acomiadarà de l’amiant aquest estiu

“Fa 16 anys que hi estic a sobre”, reivindica Xavier Terol, director de l’escola Arraona, al barri dels Merinals. Tot apunta, però, que la retirada de les plaques d’amiant que recobreixen les teulades de l’escola Arraona és imminent. “Hem fet reunions amb els Serveis Territorials d’Educació, i segurament serà un cop hagi finalitzat el curs i els alumnes ja no hagin de venir a l’escola”, apunta Terol. Fonts del consistori han corroborat la informació, i apunten que les obres han d’estar acabades abans de l’inici del següent curs. El desamiantatge és un procés considerat perillós i tòxic, per això s’ha d’efectuar amb les instal·lacions completament buides. Encara que les obres per retirar el fibrociment comencin el mateix 23 de juny, quan es donarà per acabat el curs, els professors hauran de ser reubicats a un nou emplaçament. “Les tutories amb les famílies, per exemple, es fan un cop els alumnes ja han marxat de vacances d’estiu. Se’ns haurà d’adjudicar un espai on poder seguir treballant”, recorda el director de l’Arraona, que afegeix que “no crec que hi hagi cap mena de problema per trobar un emplaçament per sortir del pas”.

El centre educatiu, que va començar a donar servei al barri l’any 1963, opera amb teulades d’amiant des de fa dècades. Una situació considerada de risc, apunten els experts, ja que estar exposat repetidament durant anys a la uralita pot acabar perjudicant la nostra salut. Aquesta situació “sempre ha estat un dels principals maldecaps, aquí, a l’escola”, sosté una professora, que prefereix mantenir l’anonimat. Una idea que també recull el director: “Tingueu en compte que l’edifici és molt gran i d’una sola planta baixa. Hi ha massa amiant.”

Una assignatura pendent

A l’inventari realitzat pel Departament d’Educació l’any 2016, constava que a Sabadell hi havia 21 centres educatius amb cobertes de fibrociment. Un informe actualitzat de 2022, però, reduïa la xifra a 16 col·legis i instituts (dels 53 que hi ha), ja que durant aquests anys la Generalitat va substituir les teulades de les escoles Tarlatana, Espronceda, Joan Maragall i Industrial i de l’institut Pau Vila. Amb deures per a fer, la voluntat de la Generalitat és la d’eliminar el rastre d’aquest material a Catalunya, amb una inversió de 10 milions i una perspectiva a 10 anys vista.