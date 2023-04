Entitats en majúscules

Acabem el mes d’abril i comencem el maig tancant una secció i n’obrim una altra. Amb Sabadell 2027, que donem per finalitzada aquest cap de setmana, hem recollit les preocupacions ciutadanes sobre la ciutat i les propostes dels experts per millorar l’espai públic, la mobilitat i el medi ambient durant el pròxim mandat. En aquest sentit, algunes de les propostes són que voreres i calçades estiguin en bon estat perquè hi puguin passar totes les persones, reduir el trànsit de la Gran Via i l’avinguda d’Estrasburg, i incrementar els espais verds.

En aquesta edició comencem una nova sèrie d’articles per descobrir com funcionen diverses entitats de Sabadell i els reptes que tenen de cara als pròxims quatre anys. Hem començat amb Cipo, que té l’objectiu d’obrir les portes al mercat laboral a les persones amb discapacitat intel·lectual que formen al Centre Especial de Treball.

El treball és un dels pilars fonamentals per tenir una vida digna, i és un dels aspectes fonamentals a la vida de les persones, igual que ho són l’habitatge i les relacions socials. Fomentar la inclusió social és necessari per assolir una societat més rica i diversa, i donar feina a aquestes persones és una qüestió de justícia i una manera d’aprofitar les potencialitats de cadascú. “Hi ha casos d’èxit”, subratlla el president de Cipo, Joan Madaula. “Fa quinze anys que col·laborem amb Cipo, fan una gran feina i ens sorprenen amb les seves iniciatives”, destaquen, per la seva part, Simona Raverta i Victoria Vázquez, de l’empresa Isovolta.