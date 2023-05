Les notícies més destacades d’aquest dimarts 2 de maig del 2023 a Sabadell

Arrenquem el dimarts amb les inversions a Sabadell en portada. La ciutat disposarà de diners d’Europa per millorar la mobilitat. Rebrà 4,92 milions d’euros per dur a terme projectes de transport i accessibilitat, segons ha confirmat el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Per a què serviran els ajuts europeus a Sabadell? Es destinaran a sis projectes que l’Ajuntament s’havia marcat per fer, sí o sí, i que ara es podran executar en el termini d’un any. La partida més rellevant correspon a la construcció i senyalització de camins escolars. Però hi ha altres projectes.

Des de finals de febrer, concretament des dels dies 26 i 27, que a Sabadell no es registraven pluges rellevants (superiors als 2 litres). Més de seixanta dies després, el passat dissabte, la pluja va tornar amb força a la ciutat per deixar més de 25 litres en poc menys de dues hores, i trencar així una dinàmica que dia rere dia agreujava l’estat de les zones verdes de la ciutat i del Rodal de Sabadell.

La mobilització de l’1 de maig, convocada pel Moviment Popular de Sabadell i col·lectius anticapitalistes, va acabar amb l’ocupació d’un habitatge buit al carrer de Corominas, just a darrere del Mercat Central. Un grup de manifestants va estendre pancartes per tapar l’entrada de la casa, mentre una persona, coberta per les teles, utilitzava una serra radial per tallar els barrots que bloquejaven la porta.

La reforma de la plaça del Treball, al barri de Gràcia de Sabadell, començarà aquest mes de maig, segons va avançar l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, en l’entrevista al Diari i han confirmat fonts municipals, tot i que sense precisar una data concreta. Les tasques s’allargaran durant bona part de l’estiu i està previst que acabin durant l’agost d’aquest any.

Falta menys d’un mes per a les eleccions municipals i en els pròxims dies s’aniran donant més detalls sobre la cita amb les urnes, més enllà de l’inici de la campanya per part dels partits. Una d’aquestes informacions rellevants serà la llista definitiva de les candidatures, que es coneixeran dimarts. En el mateix ple de l’Ajuntament, es procedirà també a un altre tràmit important per a la ciutadania: saber qui formarà part de les meses electorals del 28 de maig.