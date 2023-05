“Si és una broma, és bullying”, diu la Mireia als estudiants, que han de decidir si estan d’acord o en desacord amb l’afirmació posicionant-se a l’esquerra o a la dreta de l’aula, per després obrir un debat conjunt. L’Escola Industrial de Sabadell va acollir dimecres un taller de sensibilització a l’alumnat mediador de la mà del Servei de Mediació Comunitària de l’Ajuntament de Sabadell en el marc del Dia Mundial Contra l’Assetjament Escolar. Una problemàtica que, amb les xifres del Departament d’Educació a la mà, va afectar un total de 843 estudiants l’any 2022 i que segons els experts pot afectar psicològicament o generar trastorns mentals transitoris a les persones que el pateixen o al seu entorn. “Venim a fer un cercle de diàleg per treballar un espai de comunicació i escolta entre els nois i noies de l’aula, i així generar confiança entre ells i elles”, indicava Mireia Núñez, mediadora de l’Ajuntament de Sabadell, abans de començar la sessió. Una pràctica restaurativa, en aquest cas, preventiva, “que ha de servir per evitar situacions de violència i dotar als estudiants d’eines per gestionar conflictes i evitar que escalin a problemes majors”. I és que en temes d’assetjament escolar, “la prevenció és clau”, feia saber Núñez als alumnes a mitja xerrada.

No és casualitat que aquesta sessió formativa fos a l’institut Escola Industrial, que com l’institut Arraona de Sabadell, disposen d’un servei de mediació propi. Sandra Soto Lara i Roser Barceló, orientadores escolars, són les encarregades de gestionar l’equip de mediació de l’Escola Industrial, que el formen estudiants de segon i tercer d’ESO. “Fem una formació a segon d’ESO i posteriorment anem orientant aquells alumnes que han decidit participar en les mediacions de conflictes de l’escola”, apunta Soto Lara. A això, Barceló afegeix que “és molt important que les mediacions les facin els mateixos alumnes, i no directament nosaltres, ja que se senten més a prop de les persones amb conflicte, poden empatitzar-hi més i són coneixedors directes de la situació”.

Assetjament escolar o disputa entre iguals?

És cert que a l’ambient escolar sovint es donen petits conflictes que no arriben a ser considerats assetjament. “Si dos alumnes s’han escridassat a l’hora del pati, per exemple, parlem d’una disputa entre iguals”, explica Barceló, que afegeix que és en aquests casos quan s’activa la mediació entre alumnes que ofereix l’institut. I quan podem parlar d’un cas d’assetjament escolar i activar el protocol pertinent? Doncs segons el protocol de detecció, prevenció i tractament del Departament d’Educació, un conflicte es considera bullying quan es donen quatre factors: ha d’existir una situació d’abús de poder que impedeix que la persona assetjada pugui sortir de la situació per ella mateixa, hi ha una intencionalitat per part de l’agressor o agressors de fer mal físic o psicològic i hi ha d’haver una repetició sistemàticament al llarg d’un període de temps. “Cal tenir en compte que en episodis de bullying, l’assetjador busca millorar la seva autoestima i sent el suport per part d’un entorn que valida la burla cap a la víctima”, assevera.

“Arribats a aquest punt, hem d’activar un protocol diferent”, sosté Soto Lara, que implica parlar amb les persones involucrades en el conflicte (agressors i víctima) i amb les famílies. “Tot i que la mediació, a vegades pot ser part de la solució, té més a veure amb el procés de prevenció”, assegura l’orientadora.

La professional del centre, recorda que “en una ocasió, quan es va donar un cas molt greu, es va requerir la intervenció de l’Ajuntament”, ja que les eines del centre “van quedar curtes”. En el cas que es detecti un cas d’assetjament, el Servei de Mediació del consistori també engega l’alarma. En aquest cas, actua directament amb el grup classe i es duen les intervencions en estreta coordinació i col·laboració amb la Generalitat. Es tracta d’intervencions a partir d’enfocaments restauratius i orientats aturar la situació de violència, aportar reflexió als estudiants i crear un espai de suport, empatia i empoderament per a les persones en situació de risc, a la vegada que reparar el dany causat a la persona que ha patit la situació. “Fruit d’aquesta intervenció, es va resoldre el conflicte de forma pacífica”, conclou l’orientadora de l’Escola Industrial.