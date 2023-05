Última jornada per a Escola Pia i CNS amb tot en joc

Tot per decidir. Escola Pia i Club Natació Sabadell arriben a l’última jornada de Segona B amb fronts oberts i sense certificar la permanència ni el play-off. La jornada unificada dictarà sentència i tots dos esperen que sigui amb un final feliç.

Els escolapis depenen d’ells mateixos per salvar-se. Després de moltes jornades remant a contracorrent, l’última golejada a Can Colapi (6-2), els permetrà viure el desenllaç de la categoria des de la seguretat de saber que un triomf a la pista del Mataró (dissabte,16h) assegura la permanència. No obstant això, no serà un camí de roses. El seu rival actualment es troba 4t classificat i necessita guanyar per assegurar el play-off. Els de Pedro Donoso també tenen la possibilitat de salvar-se empatant, sempre i quan Penya Esplugues i Picassent (que s’enfronten entre si) també es reparteixin els punts. Aquest enfrontament directe evitaria que l’Escola Pia es salvés perdent el seu partit. Només val sumar.

“Afrontem la darrera jornada amb molta il·lusió i amb ganes de certificar la fantàstica segona volta que hem fet assolint l’objectiu. Som conscients del que ens juguem i sortirem a sumar els 3 punts. No podem especular”, ha valorat el tècnic escolapi Pedro Donoso. També ha volgut treure’s pressió: “Estem en la situació que volíem estar a aquestes alçades. No tenim por, només ganes que arribi el partit, gaudir i regalar el triomf i la permanència a la nostra gent”.

El capità, Jordi Sardà, també ha explicat les sensacions de cara a la final del dissabte: “Arribem amb molta confiança i amb moltes ganes. Mentalment estem forts, és un partit maco de jugar i sabem que amb la segona volta que hem fet podem guanyar a qualsevol equip”. També ha acceptat el seu rol dins el vestidor i com afronta la responsabilitat de ‘líder’: “Com a capità intento transmetre confiança als jugadors i la seguretat que tot sortirà bé. És una final, però hem d’estar tranquils i convençuts de què hem de fer per sumar els 3 punts”.

El CNS ha de guanyar i esperar resultats per a entrar a play-off

El CNS necessitarà una mica més de sort a la darrera jornada si vol entrar al play-off. Els d’Adri Sánchez es troben sisens a 2 punts de la zona noble de la taula. El primer que han de fer per optar a la 4a plaça és guanyar al Nueva Elda (dissabte,16h). Si ho aconsegueixen hauran d’esperar que el Mataró perdi davant els veïns ciutadans i que l’Hospitalet no venci al Canet. Una petita carambola que tancaria una gran temporada amb la disputa de la fase d’ascens.

No obstant això, l’entrenador dels nedadors, Adri Sánchez només pensa a acabar bé la temporada, independentment de la classificació: “L’equip està fort anímicament i només pensem a guanyar l’últim partit i fer la nostra feina. No pensem a entrar o no al play-off, depèn de factors externs que no podem controlar, per tant, no hi gastem energia”. També ha valorat positivament la temporada i ja mira amb optimisme el futur: “Vam buscar perfils amb marge de creixement i això ens ha permès anar en línia ascendent. L’objectiu del club ha de ser mantenir el bloc i intentar millorar algunes peces. Estic convençut que els jugadors que tenim en un any seran millors”.