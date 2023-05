I ja fa vuit anys…

Veïns dels carrers d’Alemanya i de Ferran Casablancas, al Centre, han recollit més d’un miler de signatures per instar l’Ajuntament i la propietat de la fàbrica Bosser a dignificar aquest espai. Les adhesions han estat recollides els darrers mesos per la Plataforma Afectats Bosser (PAB) i han estat entregades per l’Associació de Veïnes i Veïns Rambla Centre al consistori. Fa vuit anys que la façana de l’antiga fàbrica Bosser, protegida, se sustenta amb uns estabilitzadors de formigó que els veïns ja no suporten més i insten el Govern municipal que actuï i activi el procediment forçós per eliminar aquesta barrera arquitectònica i visual. L’Ajuntament es va comprometre a fer-ho si la propietat no responia.

Som conscients que els ritmes de l’administració són lents, que l’Ajuntament no pot actuar amb la celeritat d’un particular o d’una empresa, i alhora volem recordar que era i és responsabilitat dels propietaris arreglar aquesta situació. Així i tot, tal com hem vist amb l’atorgament de llicències d’obres –que s’han agilitzat i ja s’entreguen al cap de dos mesos i mig–, esperem que l’Ajuntament hi posi aviat fil a l’agulla i resolgui un problema que ja dura massa temps. Els estabilitzadors són un exemple de degradació de l’espai públic que no ens podem permetre.