FGC reestrena el tren Granota

El tren Granota ha tornat a funcionar. Després del seu últim ús, l’any 1996 aquest vehicle, del model UT-400, que va començar a circular l’any 1944 ha estat reutilitzat pels FGC. L’objectiu és recuperar el patrimoni històric ferroviari de Catalunya i fer servir aquests models com a trens turístics. Així ho han explicat aquest diumenge el conseller de Territori, Juli Fernàndez i el president de Ferrocarrils, Toni Segarra en companyia del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i l’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla.

Tren turístic

El recorregut d’aquest diumenge ha servit de ‘reinauguració’. Amb un trajecte que ha cobert les línies d’entre Les Planes i les estacions de Sabadell i Terrassa, 27 anys després del seu últim viatge. El tren passarà a formar part de l’oferta de trens turístics que, sota la marca genèrica Turistren, es gestiona des d’FGC Turisme. Amb la nova circulació, el Granota se sumarà a la flota de trens històrics de Catalunya al costat del Tren dels Llacs, el Tren del Ciment, el Funicular de Gelida, el Cremallera de Núria i Cremallera i els Funiculars de Montserrat.

El projecte, que ja va haver-se d’endarrerir en diverses ocasions, ha estat molt ben valorat per Feràndez i Segarra. “Fa 175 anys que hi ha tren a Catalunya i, per tant, és significatiu que puguem recuperar aquests trens populars”, ha explicat Fernàndez. “És una bona manera de mostrar com han evolucionat els FGC i pensem que pot generar interès turístic”, ha afegit. Al seu torn, Segarra ha destacat els canvis realitzats al vehicle: “Es manté l’estructura del tren antic i alhora té les mesures de seguretat dels trens moderns. Ha estat un esforç tecnològic important per a la companyia”.

Les dades

Quan funcionarà? Els primers trajectes es realitzaran els dies 21 de maig i 4 de juny. Un cop a la tardor es preveu es tornin a programar més viatges en diumenges puntuals.

Quin bitllet necessito? S’hi pot pujar amb un bitllet integrat o amb un títol propi d’FGC per a les zones tarifàries corresponents segons l’origen i el destí del trajecte. També s’hi podrà accedir adquirint un bitllet senzill d’FGC.

Quin recorregut farà? Durant els dies de funcionament, el Tren Granota farà sis trajectes per les vies de la línia Barcelona-Vallès: Rubí-Les Planes (9.18 h – 9.37 h), Les Planes – Terrassa (10.04 h – 10.46 h) , Terrassa – Les Planes (11.37 h – 12.17 h), Les Planes – Sabadell (12.34 h – 13.16 h), Sabadell – Les Planes (13.26 – 14.07 h) i Les Planes – Rubí (14.34 h – 14.54 h). A cada viatge, el tren s’aturarà a totes les estacions intermèdies, on els viatgers podran pujar i baixar del vehicle.