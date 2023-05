El festival Embassa’t posarà a la venda més entrades per a The Tyets

Una altra oportunitat per a tots els que es van quedar sense entrades per a l’esperat concert de The Tyets al festival Embassa’t, que se celebrarà a l’amfiteatre del Parc de Catalunya el diumenge 21 de maig a les 20 h. L’organització posarà més entrades a la venda aquest dimecres 10 de maig a partir de les 10 h, amb un preu de 17 euros.

Les expectatives per al concert són altes. Especialment, per la relació d’amor entre l’Embassa’t i els The Tyets: un dels dos integrants del grup català del moment, Oriol de Ramon, va saber que seria tiet en un concert de Pau Vallvé de l’edició del 2021. Un dels darrers èxits de The Tyets, Olívia, està inspirada en aquest moment al “festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks i llumetes penjades”.

En el concert de presentació del disc Èpic Solete a la Sala Apolo, fins i tot, l’Olívia va acabar a l’escenari.

Les mil primeres entrades, que van sortir amb un preu de 10 euros, es van esgotar en només 10 minuts. Automàticament, l’Embassa’t en va treure una segona tongada, a 15 euros, i també es van acabar ràpidament. La intenció, ara, és arribar al màxim d’aforament del concert, amb 3.000 espectadors. Una altra opció per assistir-hi és comprar l’abonament sencer del festival, que inclou les actuacions de divendres i dissabte.