El CNS rep a l’Ibiza a l’anada de la primera eliminatòria del play-off

Després de la carambola de resultats de la darrera jornada, el Club Natació Sabadell jugarà el play-off a Segona Divisió. Una cita amb la història per a la secció, que mai havia disputat les fases d’ascens i afronta la fita amb optimisme i moltes ganes. La primera pedra del camí, serà l’UD Ibiza, el dissabte a les 17h al Pavelló Nord en el partit d’anada de la primera de les tres eliminatòries que haurà de superar per pujar de categoria.

El conjunt nedador va tancar la lliga regular amb una jornada rodona. Necessitava una carambola que, amb cert suspens, es va donar. El seu triomf davant el Nueva Elda, unit a l’empat de l’Hospitalet i la derrota del Mataró va fer esclatar la bogeria al Pavelló Nord, un pavelló que el dissabte es vestirà de gala per intentar viatjar a les Illes amb avantatge. El CNS ha fet una crida a les xarxes socials per sumar el màxim suport possible. “És essencial que l’ambient sigui el millor possible per intentar aconseguir aquesta renta de cara a la tornada. Animo a tothom que pugui que vingui a donar-nos suport i nosaltres els hi tornarem deixant-ho tot al camp”, afirmava el capità, Arnau Ametlla.

La primera prova: davant el líder

Davant, estarà el líder de la lliga, l’UD Ibiza. Als precedents de la temporada, balears i sabadellencs van empatar en el partit disputat al Pavelló Nord, que va servir per obrir la competició, i, a Eivissa, els locals es van emportar un ajustat triomf (3-2). Els eivissencs han acabat la lliga en un gran estat de forma i són els grans favorits. L’entrenador nedador, Adri Sánchez, però, no s’ha volgut treure pressió. “Si bé és cert que no tenim al darrere la inversió de l’Ibiza, l’exigència i la pressió ens la posem nosaltres mateixos. Una vegada hem arribat fins aquí ja només pensem a competir i deixar-ho tot i si perdem ens molestarà com a qualsevol altre”.

El tècnic del CNS també ha valorat molt positivament la temporada del seu equip i el reforç positiu que suposa pel grup jugar aquest play-off en un projecte encara en creixement. “Som un equip encara en procés i estem fent un projecte a mig termini. Hem trobat una recompensa molt aviat i això sempre reforça positivament la feina”. El capità Arnau Ametlla també ha volgut mostrar la satisfacció del vestidor amb la feina que s’està fent. “Independentment d’haver entrat al play-off, la temporada ha estat molt bona. Estem aquí per mèrits propis i ara no ens podem aturar. Tenim dos partits molt importants per endavant i tant de bo en puguin ser sis”.