El PSC aposta per dotar de “més protagonisme” la Via Massagué

El PSC Sabadell ha presentat aquest migdia les seves propostes de mobilitat per Sabadell. Els socialistes aposten per una ciutat més sostenible, pacificada i que alhora tingui en compte els cotxes. Així ho ha explicat la seva alcaldable, Marta Farrés, al davant del futur aparcament del passeig Manresa.”Estem treballant per fer el rescat i la licitació entre finals d’any i principis del vinent”, ha assegurat.

Una de les següents mesures és la millora de la Via Massagué. “Volem garantir l’accés fins al centre, fent les voreres més amples i aconseguint un espai més verd per millorar la circulació de l’entorn”, ha explicat. Les modificacions serien un afegit a la mobilitat de la Rambla i donarien continuïtat a la circulació: “L’espai de la Rambla funciona, ara el que cal és invertir i millorar la Via Massagué per dinamitzar-la i connectar-la amb l’entrada del futur aparcament del passeig Manresa”. Segons els socialistes les obres també inclourien una modificació dels carrils, passant dels dos actuals a un, suprimint “possiblement” el de baixada. Una mesura que la formació encara està estudiant.

A més a més, Farrés també ha parlat de la pacificació entorns escolars posant d’exemples centres com La Trama i l’Amadeu Vives i de continuar amb el canvi en la flota de la TUS, mesura iniciada aquesta legislatura.