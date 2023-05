FOTOS | Passió romera als carrers de Sabadell

Aquest diumenge al matí Sabadell s’ha vestit de gala per a celebrar la 45a edició de la Romeria de Sant Isidre Llaurador, cita que organitzada anualment per l’Agrupació Andalusa Sant Sebastián de los Ballesteros. Centenars de persones i unes 24 carrosses no s’han volgut perdre la tradicional peregrinació fins a Sant Julià d’Altura. Tot en una cita que ha arrancat de bon matí a la plaça del Doctor Robert.

Tradició ‘sabadellenca’

A primera hora el centre de la ciutat s’ha omplert de bailaoras, genets a cavall i música flamenca. Un gran ambient festiu per transportar-se directament al cor d’Andalusia. Amb les carrosses ben guarnides-amb detalls florals- ja preparades, han començat els balls i la festa. Al principi alguns han optat per esmorzar les típiques porres amb xocolata, altres ja han escalfat motors per a la jornada amb un bon rebujito.

“Veure tanta gent t’omple d’alegria i recompensa la feina feta”, ha declarat Joaquín Lesmes, president de l’Agrupació. Per ell ha arribat un punt en què la romeria ja es pot considerar cultura sabadellenca: “Ja forma part de la ciutat, ara el que caldria és les institucions ens ajudessin més perquè així encara seria millor”.

La romeria dels Ballesteros es prepara amb un mes i mig d’antelació. Ells només posen la carrossa amb la figura de Sant Isidre, la resta estan formades per entitats de la ciutat o localitats properes que són convidades o s’animen a participar. A cadascuna l’Hermandad els reparteix formatges, pernil i fuet per agafar forces. A més a més, a la tarda també es fa un concurs. En aquest s’atorguen 50 € a tots els participants i es premia a les tres millors carrosses amb 150, 125 i 90 € respectivament. “La gent s’ho passa molt bé, gaudeixen i donen color a la ciutat. Val la pena, però és molta feina perquè ens manca relleu jove”, ha expressat Lesmes.

Tot i les previsions de pluja, les celebracions s’han pogut dur a terme sense cap complicació. Així doncs, al voltant de dos quarts de deu tots els assistents s’han posat en marxa. El recorregut ha creuat la ciutat travessant el carrer Sant Joan, la Ronda Zamenhof, l’Eix Macià, avinguda de la Concòrdia i l’avinguda de Matadepera per acabar a Sant Julià d’Altura.

Fotos David Chao