FOTOS | La pluja trasllada el 20è concurs de sardanes a la Fira

La 20a edició del concurs de sardanes a Sabadell es va veure marcada per la pluja. La cita, que estava programada a les 17:30 h a la plaça de Sant Roc, va haver de traslladar-se al recinte de la Fira a causa de les precipitacions. Modificació que, no obstant això, no va impedir que la cita se celebrés, permetent al públic assistent gaudir d’una bona tarda de sardana al ritme del tamborí i el flabiol.

“No és l’escenari ideal, perquè a l’exterior sempre llueix més, però com a mínim ho hem pogut salvar i amb això ens quedem”, va expressar Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista. Tal com va explicar, a la cita hi van participar una vintena de colles vingudes d’arreu de Catalunya, de Sabadell, Barcelona, Tarragona, Terrassa, Rubí o Cassà de la Selva, entre altres. “Hem hagut d’improvisar, no és la millor acústica, però hem pogut veure grans actuacions”, va afegir Manaut.

Els balls celebrats van servir per al Campionat de Catalunya de colles Grans i Campionat Territorial de les comarques barcelonines. I es van puntuar amb el nou sistema, estrenat l’any passat a Sabadell. La part musical va anar a càrrec de la cobla Marinada de Badalona que va interpretar un repertori especialment triat pel lluïment de les colles participants.

Tot en una cita que va comptar amb la presència de les autoritats municipals i amb la presidenta de la Unió de Colles Sardanistes.

Fotos David Chao