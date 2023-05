Qüestió de credibilitat

[Manel Camps Bosser, periodista]

El sondeig encarregat i difós per ERC, que es va fer públic fa uns dies, fa evident, d’una banda, que qui paga aquests sondejos sempre hi surt guanyant i, de l’altra, que, si s’acompleix el vaticini, molts votants independentistes locals potser s’ho hauran de fer mirar per algú que hi entengui. Segons el resultat de la indagació feta per l’empresa Opinòmetre, a les eleccions municipals del 28M, ERC hauria d’augmentar el nombre de vots i de regidors mentre que Junts els hauria de reduir.

Si tenim en compte que ERC no ha fet res tangible a Sabadell en aquests últims quatre anys, més enllà de presentar-nos Gabriel Fernández en tota mena de formats i fer-nos-el ben familiar; si considerem el poc èxit que ha tingut per a tots els catalans la seva política col·laboracionista i de diàleg entaulat amb el PSOE -Rodalies n’és un bon exemple- i, sobretot, si ens fixem de quina manera s’ha carregat la unitat de l’independentisme i ha destrempat el país sencer, el més normal seria que el sondeig alertés els republicans d’una pèrdua de vots i de regidors. Seria esperable, però, no és pas així. Costa de creure.

Segons el sondeig, Junts, es veurà penalitzat pel suport potestatiu que ha donat al govern municipal de Marta Farrés. Aquest suport s’ha limitat a dir que sí a tot allò que era o podia ser important per a Sabadell, començant pel pressupost anual. Com a contrapartida a aquest suport -això és la política-, Junts ha disposat de marge per actuar i l’ha invertit en la ciutat. A diferència d’ERC, el partit que lidera Lluís Matas ha fet possible coses ben tangibles com ara acabar el Passeig de la plaça Major, reformar la Gran Via, peatonalitzar el carrer Indústria, acollir la Fira Sakura i el Congrés internacional del Pa, tenir la primera Residència pública per a la gent gran, portar els estudis del grau d’infermeria a Sabadell o ampliar l’Hospital Taulí. En aquesta legislatura tan complexa per la pandèmia viscuda, Junts també ha mantingut sistemàticament el pols amb l’Estat als tribunals europeus, s’ha negat a fer seguidisme al Congreso i és l’únic dels partits independentistes que no ha desertat mai del mandat de l’1 d’octubre.

Per haver fet una oposició constructiva i clarament favorable als interessos de Sabadell i pel seu ferm compromís independentista, fora molt comprensible que una bona part de la ciutadania valorés en positiu la feina feta i que el sondeig li atorgués, en conseqüència, un increment de vots i de regidors respecte d’ERC. Seria lògic, però tampoc no és així i també costa molt de creure. Haurem d’esperar a les votacions i a la nit del 28M per veure qui guanya: si el sondeig interessat o el sentit comú.