Els treballs de millora en diversos espais i equipaments de la ciutat han tingut novetats en les últimes hores a Sabadell. Les obres a la Gran Via i el futur de l’Oficina d’Entitats i Voluntariat han experimentat passos endavant.

Durant la pandèmia es van aturar les obres de reforma de l’antiga escola Riu-sec del barri de Gràcia i, des d’aleshores, diversos contratemps administratius han impedit que projecte de construir-hi l’Oficina d’Entitats i Voluntariat tirés endavant. Aquest dimarts s’ha tornat a veure llum al final del túnel, ja que la Junta de Govern Local ha tret a licitació les obres amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, 720.000 euros més que els 1,78 milions d’euros previstos inicialment.

Les primeres obres del procés de pacificació i naturalització de la Gran Via ja han acabat. Són les que s’han fet al davant de l’hospital Parc Taulí i han suposat una inversió de prop de 183.000 euros. El projecte forma part de la desena d’obres que està duent a terme l’Oficina Gran Via – Ripoll, liderada per Junts i que tenen un pressupost global de 3,9 milions d’euros, gairebé el 75% dels quals finançats pels fons europeus Next Generation. Aquesta és una de les obres que s’acabaran durant la campanya electoral i que, per aquest motiu, no es pot inaugurar oficialment.

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha realitzat la primera implantació al món d’una pròtesi aòrtica de petit diàmetre personalitzada per operar un aneurisma d’aorta. El pacient, de 69 anys, també presentava una isquèmia d’extremitats amb oclusió d’un eix ilíac. En una primera valoració es va desestimar la pràctica d’una cirurgia oberta, perquè en la seva situació, suposava un risc per a la seva vida.

Aquesta és la història d’un tren que havia d’anar a Terrassa, però que va fer via cap a Sabadell. La situació es va viure el passat dilluns, festiu a la ciutat, a primera hora, poc abans de les 8 del matí. Un tren de la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb destinació a Terrassa Nacions Unides, va canviar la circulació prevista i es va dirigir cap a Sabadell, davant la sorpresa dels passatgers.

Les vigents campiones d’Europa, l’Astralpool Club Natació Sabadell, estan a només un triomf d’aixecar la vintena lliga de la secció femenina de waterpolo. Aquest dimarts, en el primer partit de la final del play-off pel títol, les sabadellenques han superat el CN Mataró (10-8) i ja acaricien el triplet –Champions League, Lliga i Copa de la Reina–. Aquest dijous, a la piscina mataronina Joan Serra (19.30 h), primera oportunitat per continuar engrandint un palmarès històric.