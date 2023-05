Festival Embassa’t 2023: horaris, artistes i preus

La 15a edició del festival Embassa’t ja és a l’Amfiteatre del Parc de Catalunya, per on passaran gairebé una trentena d’artistes i més de 5.000 assistents. Des de divendres fins a diumenge, els tres escenaris –Principal, Yeearphone i Club– acolliran concerts i sessions de discjóqueis des de la tarda fins passada la mitjanit. Aquest és l’horari del festival:

Divendres

Escenari Principal: Marina Herlop (19 h), !!! (Chk Chk Chk) (21.10 h), La Plazuela (00 h).

Escenari Club: Abundance (17.30 h), GAZZI (21 h), Nahoomie (23 h) i Yung Prado (1h).

Escenari Yeearphone: Guspire (18 h), Julieta (20.10 h), La Élite (22.45 h) i Maadraassoo (1 h).

Dissabte

Escenari Principal: Ven’nus (17.15 h), Pol Batlle amb Rita Payés (19 h), HVOB (21.10 h) i Mainline Magic Orchestra (00 h).

Escenari Yeearphone: La Paloma (18.10 h), Jimena Amarillo (20.10 h), Biznaga (22.55 h) i Rocio Saiz (dj set) (1h).

Escenari Club: Chica Acosta (17 h), Karne Kulture (19 h), Pépe (22.30 h), Lucient b2b Baldman (00.30 h).

Diumenge

El diumenge se celebrarà el Petit Embassa’t i, posteriorment, el concert de clausura de The Tyets, amb l’actuació prèvia d’EMDJ.

Petit Embassa’t a l’escenari Yeearphone: LaliBeGood (16.30 h), Tortell Poltrona (17.15 h) i Ambauka (18.15 h).

Escenari Principal: EMDJ (19 h) i The Tyets (20 h).

Preus

L’abonament per als tres dies de festival, amb el Petit Embassa’t i The Tyets inclosos, té un preu de 62 euros.

Per assistir un únic dia al festival el preu és de 34 euros. Ara bé, només pot ser divendres i dissabte, ja que han quedat esgotades les entrades per assistir només el diumenge a EMDJ i The Tyets.

Per al petit Embassa’t l’entrada és de 12 euros, tot i que hi ha packs per a les famílies. Al web del festival Embassa’t es pot trobar tota la informació.