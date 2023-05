El festival Embassa’t superarà els 5.000 assistents aquest cap de setmana

Més de 5.000 persones ja tenen entrada per a la 15a edició de l’Embassa’t, que aterrarà des de divendres fins diumenge 21 de maig a l’Amfiteatre del parc de Catalunya. El festival repartirà en tres escenaris –Principal, Yeearphone i Club– 27 artistes d’estils musicals variats. Hi seran els nord-americans i impronunciables!!! (Chk chk chk), el duo vienès de música electrònica HVOB, l’emergent pop sensible i quotidià de Jimena Amarillo, la prometedora sabadellenca Ven’nus, la talentosa parella musical (i sentimental) Pol Batlle i Rita Payés, l’efervescent Julieta i la seva aura melòdica que evoca Rosalía en català i, com a traca final i amb entrades exhaurides, el fenomen de masses amb què s’han convertit The Tyets.

El diumenge, a més, se celebrarà el Petit Embassa’t, a partir de les 16.15 h, amb el pallasso Tortell Poltrona i els grups infantils Ambauka i Lali Begood.

“Sense cues ni trepitjades”

“Si entenem un festival com un dia sencer de música continuada, obrint les portes a la tarda i fins passada la mitjanit, després del Sónar i el Primavera Sound, que són més grans i estan consolidats amb més anys, anem nosaltres”, comenta el director de l’Embassa’t, Arnau Solsona, mentre al Parc Catalunya l’esquelet de l’escenari ja és visible, ben cobert per adaptar-se a la incertesa meteorològica.

Però respecte als festivals de gran format, l’esdeveniment sabadellenc es diferencia pel petit-mitjà format, “una cosa insòlita i extraordinària” en el panorama. La fórmula de l’organització és muntar un festival com els agradaria gaudir-lo com a públic. “Com a usuari és un luxe gaudir de grans noms i altres que creixeran en un futur molt pròxim sense massificacions, amb comoditat i proximitat, sense cues ni trepitjades entre concerts”.

L’Embassa’t ha sabut trobar el seu lloc en el panorama musical del país. El festival contracta apostes emergents amb antelació, abans que alcin el vol en el circuit musical, i les equilibra amb caps de cartell nacionals i internacionals, artistes que arrenquen gires de presentació d’àlbum, músics que despunten en ecosistemes musicals alternatius i, no falla mai, un maridatge estimulant de música electrònica.

“Molts programadors ens han dit que som la mena de festival que voldrien muntar. Fem el que volem nosaltres, sense que el mercat ens marqui. El nom d’Embassa’t és un segell, té un reconeixement”, assenyala el director, que confia que encara es puguin vendre algunes entrades d’última hora.