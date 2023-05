El CE Mercantil es troba a un punt de l’ascens

Caixa o faixa. El CE Mercantil arriba a la jornada final de Lliga Nacional juvenil amb la necessitat de puntuar per a assolir l’ascens. Després d’una excel·lent temporada, el Municipal d’Arrahona Merinals es vestirà de gala per rebre el Cornellà “B” (diumenge, 18h). Els de Marc Xala actualment es troben a la 4a posició de la taula i ocupen la segona plaça que donaria l’ascens a Divisió d’Honor.

El destí, però, va donar als mercantilistes una ‘vida extra’ després de l’última derrota davant l’EF Gavà. L’ensopegada del Nàstic Manresa a Sant Andreu va ressuscitar als sabadellencs que ja veien com tot l’esforç es podia esvair. “A vegades la vida et dona segones oportunitats. Tots hauríem signat arribar en aquesta situació al final de la lliga, ara ho hem de gaudir i veure que és un premi a la temporada que hem fet”, afirmava Xala. Un dels capitans de l’equip, Marc Aguilar, també ha explicat la situació que es va viure al vestidor: “Després del partit a Gavà, ens vam mirar a la cara i tots teníem el sentiment de ràbia i angoixa de saber que tota la feina d’una temporada podia desaparèixer en un instant. La sort ens va somriure i ara estem amb més ganes que mai de tirar endavant la situació i aconseguir l’ascens”.

Només cal puntuar

Els càlculs per a ascendir són simples: amb els dos punts d’avantatge, sumant el Mercantil seria nou equip de Divisió d’Honor independentment del resultat del Nàstic Manresa (el gol-average entre ambdós és favorable als sabadellencs). Perdent, els mercantilistes necessitarien que els manresans no guanyessin en la visita del Girona “B”. Els blaugranes es volen desmarcar de qualsevol mena d’especulació, però saben que en un final de partit igualat un punt els val per pujar: “Volem anar per la victòria i sumar els 3 punts. Portem tot l’any sent un equip valent i és de la manera que hem arribat fins aquí. Si als minuts finals del partit el marcador està igualat, també hem de ser conscients que no ens hem de tornar bojos a buscar el gol perquè amb un punt en tenim prou”, explicava Marc Xala.

En una plantilla juvenil, la jerarquia va més per caràcter que per edat i aquí és on els capitans han de donar una passa endavant. Marc Aguilar sap que pot jugar un paper fonamental en la gestió dels nervis dels seus companys: “Els que portem més anys al club, en els partits importants hem de donar aquesta passa endavant. Transmetre calma als jugadors perquè facin el que saben fer”. A més, serà un partit especial per a Aguilar que acaba la seva etapa juvenil: “Tenir l’opció de fer història al club en el teu últim partit, amb la teva gent i jugant-te l’ascens a la màxima categoria és increïble. No puc demanar més”.