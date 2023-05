Junts per Sabadell vol crear una regidoria de Turisme i Comerç per generar “capitalitat i llocs de treball”

Lluís Matas, alcaldable de Junts per Sabadell, posa l’accent en l’impuls turístic de la ciutat i proposa crear una regidoria de turisme i comerç i rellançar els “actius” del municipi. “Sabadell té de tot“, ha expressat el líder de Junts i “els esdeveniments turístics fan que l’economia de Sabadell bulli”, sosté.

De què s’encarregarà la regidoria? Matas defensa que buscarà esdeveniments fora i permetrà generar “capitalitat” i “llocs de treball” al voltant del turisme de negocis, esportiu i cultural. La regidoria hauria de buscar iniciatives per instal·lar-les a Sabadell: “Cal agafar la maleta i buscar actes de primera qualitat”.

Matas ha tret pit dels esdeveniments que ha liderat com a responsable del programa Projecció de Ciutat i Turisme, com ara l’adhesió a la xarxa de turisme industrial (XATIC), les rutes turístiques impulsades i l’atracció d’alguns esdeveniments “de primera magnitud” com la volta ciclista o la Champions de Waterpolo. Però també Fires i Congressos com la fira Sakura i la fira internacional del pa.

Reconeixement al comerç històric

“Hem impulsat la projecció i la marca del turisme a Sabadell, traient del calaix els actius que ens fan singulars”, ha assegurat l’alcaldable. Matas ha atribuit també a Junts part de l’èxit del Somriu al Nadal de Sabadell. “Des del Visit Sabadell hi vam treballar”, exposa.

D’entre els projectes que tenen entre les mans es troba la posada en marxa d’una ruta de comerços històrics de la ciutat. Els grans eixos comercials de Sabadell sumen 6 quilòmetres amb 2.500 establiments repartits de nord a sud i, segons dades dels juntaires, hi ha més de 200 establiments històrics a Sabadell. Com a proposta, volen organitzar uns premis per reconèixer el comerç històric i les iniciatives de comerç local de proximitat.