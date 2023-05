Pascal Comelade i Ivette Nadal presentaran disc al Teatre Principal

La poeta i compositora granollerina, Ivette Nadal, i el compositor i multiinstrumentista nord-català, Pascal Comelade, presentaran el seu nou disc, En nom de la ferida, a Sabadell. Tots dos vindran acompanyats d’una formació de músics de la Catalunya Nord i de Barcelona, creada per a l’ocasió. L’acte tindrà lloc el dissabte 27 de maig, a les 20 h, al Teatre Principal. És una de les apostes de la temporada municipal de cultura.

En nom de la ferida és un disc i un espectacle que aplega 14 temes musicals que combinen la poesia i la cançó. En concret, s’han musicat a quatre mans poemes i cançons pròpies d’Ivette Nadal. A més, el disc consta de tres versions: una adaptació al català de No sé on, de Pj Harvey, amb lletra inèdita d’Enric Casasses; una versió de Passejant per Barcelona, de Quico Pi de la Serra, i una interpretació de Has vist la pluja?, de Creedence Clearwater Revival. Un treball que en el seu moment no es va poder estrenar per culpa de la pandèmia.

Aquest és el segon disc que Nadal i Comelade enregistren plegats. El primer es titulava Arquitectura primera i data del 2018.

Per a Nadal, treballar amb Comelade ha estat una experiència bonica i productiva: “Sempre que treballo amb persones especials com ell sorgeixen noves cançons i maneres de viure la vida i l’art”.

‘Les hores blaves’

La cantant i poeta acaba de publicar el seu cinquè disc, Les hores blaves, un treball vertebrat per la poesia, la filosofia i la cançó. Està publicat amb el segell sabadellenc Picap.

L’àlbum, segons diu, neix “d’un moment d’impàs i de canvi”, en el sentit més positiu, en la vida de la compositora. Defineix l’àlbum com un mirall de la seva biografia, amb temes emocionals. En declaracions a l’ACN, considera que els seus discs mai han estat un producte, sinó un projecte i assegura que està “molt lluny de la moda, de les masses, del que toca fer i dir”.