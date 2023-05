Final mogut en el Club Natació Sabadell de futbol sala: adeu al ‘play-off’, canvi de tècnic i dues baixes

Final mogut a una temporada històrica. El Club Natació Sabadell de futbol sala va tancar l’any a la pista de l’Ibiza. L’equip balear va passar per sobre dels nedadors (8-2) i, d’aquesta manera, s’acomiaden del ‘play-off’ a la primera eliminatòria. A més, el club ha confirmat a les seves xarxes socials que l’entrenador Adri Sánchez no continua al capdavant de l’equip perquè ha acceptat una oferta de superior categoria.

En un projecte plantejat a llarg termini, la bona feina ha portat el Club Natació a aconseguir el premi del ‘play-off’ al primer any. Això ha estat el gran aparador per a dos joves jugadors que acompanyaran al tècnic al seu salt a la segona categoria nacional: el porter Adri Toledano i Quim Gassó. No obstant això, l’objectiu de l’entitat és mantenir el bloc i intentar tornar a competir per la zona alta. “Som ambiciosos i volem mantenir la base d’aquest any. Òbviament, no tenim el poder econòmic d’altres clubs i això dificulta, però crec que estem fent un projecte atractiu i els jugadors saben que venint aquí tenen un gran aparador on mostrar-se”, explica el president de la secció, Àlex Porras.

“Una gran oportunitat”

Qui també ha trobat premi a la feina feta és el tècnic Adri Sánchez que l’any que ve entrenarà un equip català de Segona Divisió. “No ha estat una decisió fàcil perquè tinc la sensació que marxo abans d’haver tret el màxim rendiment del projecte, però em veig preparat per fer el salt i és una gran oportunitat”. El ja exentrenador nedador també ha mostrat la seva estima pel club tot i només haver estat una temporada: “Estaré pendent del que faci el CNS. És un club que facilita molt la feina i això fa que es pugui treballar amb molta confiança. Auguro un futur molt bo per a la secció”.

El seu lloc a la banqueta l’ocuparà l’exjugador de l’entitat, Pau Machado, que té experiència a la categoria. La més recent, al capdavant del Manresa la temporada passada. “El que hem viscut aquest any servirà com a aprenentatge pels jugadors. Ara ja saben el que significa jugar un ‘play-off’ i amb l’ambició que ens ha mostrat el Pau volem tornar a competir per estar a la zona alta”, assegura el president, Àlex Porras.